تهیه کننده «ارتباط فرانسوی» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلیپ دآنتونی تهیه کننده فیلم «ارتباط فرانسوی» (۱۹۷۱) ساخته ویلیام فریدکین و تعدادی درام جنایی دیگر از جمله «بولیت»، ۱۵ آوریل در سن ۸۹ سالگی در خانه اش در شهر نیویورک درگذشت با این حال خبر درگذشت وی امروز اعلام شد.

دآنتونی بیش تر برای فیلم «ارتباط فرانسوی» که برنده ۳ جایزه گلدن گلوب و ۵ جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه و بهترین تدوین شد شناخته می شود. وی پیش از ساخت این اثر موفق، تهیه کننده فیلم «بولیت» با بازی استیو مک کویین نیز بود؛ هر دو فیلم دارای صحنه های اتومبیل رانی بسیار مشهوری در تاریخ سینما هستند.

دآنتونی همچنین در اوایل دهه ۷۰ تهیه کننده مجموعه های تلویزیونی «آقای درون/آقای بیرون» و «نیروی ضربت» بود.

در واکنش به خبر درگذشت وی ویلیام فریدکین کارگردان مطرح فیلم های «ارتباط فرانسوی» و «جن گیر» چنین نوشت: فیلیپ دآنتونی دوست من و تهیه کننده بزرگ «ارتباط فرانسوی» درگذشت؛ روحش شاد.