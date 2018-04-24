آثار قرن ۲۰ خاورمیانه ساتبیز فروش رفت/ اثر محصص ۵۴۹ هزار پوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت ساتبیز، ساتبیز در حراج آنلاین آثار هنری قرن بیستم/خاورمیانه در هفته هنر خاورمیانه خود شماری از آثار باارزش ایرانی را به فروش رساند.

در این میان آثاری از هنرمندان ایران، عرب و ترک جای داشتند که به صورت آنلاین در لندن زیر چکش حراج رفتند.

حراجی امروز با فروشی برابر ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۲۵۰ پوند به کار خود پایان داد.

در حالی که پیش‌تر از برجسته ترین بخش‌های این حراجی فروش از آثاری از بهمن محصص، حسین زنده‌رودی از ایران در کنار آثاری از محمود سعید، فرید بلکاهیا و احمد مطر از دنیای عرب یاد شده بود یک اثر مصری بالاترین قیمت فروش را به خود اختصاص داد و اثری از محمود سعید از مصر با نام «آدم و حوا» در حالی که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار پوند ارزیابی شده بود به قیمت ۶۳۳ هزار پوند فروخته شد.

در عین حال اثری از بهمن محصص با عنوان «ترس‌های نیمه انسان نیمه گاو آدم‌های خوب» به قیمت ۵۴۹ هزار پوند فروخته شد که دومین اثر گران این مجموعه شد.

اثری از منیر فرمانفرماییان با عنوان «دوباره گردآوری شده‌ها» نیز به قیمت ۲۳۷ هزار پوند فروخته شد که سومین اثر گران‌قیمت این مجموعه شد.

در کاتالوگ این مجموعه ۶۰ اثر زیر چکش حراجی رفت که از این میان ۲۵ اثر فروخته نشد. سهم آثار ایرانی از این میان ۶ اثر بود.

آثار ایرانی فروخته شده از میان ۱۵ اثر ایرانی حاضر در این مجموعه عبارت بودند از:

اثری از بهمن محصص با عنوان «ترس‌های نیمه انسان نیمه گاو آدم‌های خوب» که ۲۸۰ تا ۳۵۰ هزار پوند ارزیابی شده بود به قیمت ۵۴۹ هزار پوند فروخته شد

اثری از منیر فرمانفرماییان با عنوان «دوباره گردآوری شده‌ها» که ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار پوند برآورد شده به قیمت ۲۳۷ هزار پوند فروخته شد

اثری از بهمن محصص بدون عنوان که ۶ تا ۸ هزار پوند ارزیابی شده بود به قیمت ۷۵۰۰ پوند فروخته شد

اثری بی نام از بهمن محصص که ۱۰ تا ۱۵ هزار پوند ارزیابی شده بود به قیمت ۱۲۵۰۰ پوند فروخته شد

اثری از بهمن محصص با نام «نیمه انسان نیمه گاو نشسته» که ۲۰ تا ۳۰ هزار پوند ارزیابی شده بود به قیمت ۳۷۵۰۰ پوند فروخته شد

اثری از رکنی حائری زاده با عنوان «کوری زمستان...» که ۱۰ تا ۱۵ هزار پوند ارزیابی شده بود به قیمت ۱۵ هزار پوند فروخته شد

اثری از منوچهر یکتایی با عنوان «هنوز زندگی» که ۲۰ تا ۲۵ هزار پوند ارزیابی شده بود ۲۵ هزار پوند فروخته شد

اثری از فرشید ملکی با عنوان «توتم» که ۸ تا ۱۲ هزار پوند ارزیابی شده بود ۱۰ هزار پوند فروخته شد

اثری بی‌نام از بهجت صدر که بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پوند ارزیابی شده بود به قیمت ۱۲۵۰۰ پوند فروخته شد

در مجموع در کل این حراجی چهار اثر به قیمتی بالای ۱۰۰ هزار پوند قیمت خورده بودند که سه قطعه از آنها فروخته شد و اثر سهراب سپری از این میان خریداری نیافت.

در میان ۲۵ اثری که فروخته نشدند ۶ اثر از هنرمندان ایرانی جای داشتند:

اثری از درخت‌های سهراب سپهری که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار پوند ارزیابی شده بود فروخته نشد

اثری بی نام از منوچهر یکتایی که ۵۵ تا ۷۰ هزار پوند برآورد شده بود فروخته نشد

اثری از بهمن دادخواه که ۱۲ تا ۱۸ هزار پوند ارزیابی شده بود فروخته نشد

اثری بی نام از منوچهر یکتایی که ۱۵ تا ۲۵ هزار پوند ارزیابی شده بود فروخته نشد

اثری بی‌نام از بهمن محصص که بین ۵ تا ۷ هزار پوند ارزیابی شده بود فروخته نشد

اثری از منیر فرمانفرماییان با عنوان طراحی گچی که ۳۵ تا ۴۵ هزار پوند ارزیابی شده بود فروخته نشد.