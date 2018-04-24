اعضای تیم ملی والیبال نشسته با روحانی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این دیدار که سه شنبه شب و در حاشیه جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی برگزار شد، بازیکنان، مربیان و اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان حضور داشتند.



رئیس جمهوری در این دیدار با تبریک قهرمانی تیم والیبال نشسته کشورمان در مسابقات لیگ جهانی والیبال نشسته، از تلاش‌ها و افتخارآفرینی بازیکنان این تیم تقدیر کرد.



تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی لیگ والیبال نشسته که به میزبانی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد، پس از شکست تیم‌های آمریکا و روسیه به مقام قهرمانی این رقابت‌ها نایل شد.