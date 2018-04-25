منطقه صنعتی«قلعه میر» در حریم شهر گلستان و تابع قوانین شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل نجفی شامگاه سه شنبه در پنجاه و دومین جلسه رسمی شورای شهر گلستان طی سخنانی در خصوص مشکلات لکه صنعتی «قلعه میر» گفت: در طرح تفصیلی شهر گلستان محدوده صنعتی قلعه میر در داخل حریم شهر قرار گرفته و در جلسه ای که در تهران داشتیم، اعلام شد که چیزی به نام لکه صنعتی وجود ندارد.

معاون فنی و عمرانی فرماندار بهارستان افزود: به جهت حفظ امنیت این منطقه صنعتی، کیوسک و ایست بازرسی از طریق شهرداری در منطقه برپا شود و بر حسب اعلام فرماندار بهارستان به غیر از شهرداری هیچ نهاد و یا ارگانی حق صدور مجوز ساخت و ساز در این منطقه را نخواهد داشت.

وی با بیان این که باید از صنایع حمایت کنیم، گفت: فعالان صنایع سربازان نظام و انقلاب در صحنه تولید کالای ملی و ایرانی هستند و از آن ها حمایت خواهد شد.

بخشدار گلستان نیز در بخشی از این جلسه طی سخنانی با بیان این که پیش از این در روستاها به طور ویژه کار نشده بود، گفت: باید در خور و در شان مردم کار کنیم، که در این دوره شورای شهر و نیز شوراهای روستا اقدامات خوبی را شاهد بودیم و تحول خوبی ایجاد شده است.

رضا طاهرخانی پروژه عظیم سه راهی «آدران» را یکی از مهم ترین اقدامات شهرداری گلستان دانست و گفت: در سال ۹۷ سایت اداری گلستان راه اندازی می شود و مجموعه ادارات می توانند، در سایت اداری شهر گلستان مستقر شده و به خدمت رسانی به مردم بپردازند.

وی اقدامات شهرداری در خصوص مبلمان شهری گلستان را رضایت بخش دانست و افزود: مصوبات خوبی در زمینه فضاهای ورزشی داشته ایم.

بخشدار گلستان با بیان این که طبق ماده ۹۹ قانون حفاظت از حریم بر عهده شهرداری ها است، گفت: تاکنون هیچ مصوبه ای که نشان دهنده قانون دیگری باشد، ابلاغ نشده است و در این خصوص در بخش خدمات به منطقه صنعتی قلعه میر بی مهری شده است، که می بایست خدمات عمرانی برای آن ها انجام شود.

بر اساس این گزارش، گلِستان مرکز بخش گلستان از توابع شهرستان بهارستان در فاصلهٔ ۲۴ کیلومتری غرب شهر تهران و یکی از پر تراکم ترین نقاط جمعیتی این استان است.