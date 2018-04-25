۱۱۹ هزار تن محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شد

حسن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران یکی از مهمترین مرزهای کشور برای صادرات محصولات کشاورزی به عراق است و خوشبختانه تجار ایرانی و عراق از این مرز استقبال خوبی دارند.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۱۹ هزار و ۳۶۱ تن محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق صادر شده است، گفت: ارزش این میزان محصولات کشاورزی صادر شده بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان مهران گفت: میزان صادرات محصولات کشاورزی از مرز مهران به عراق طی سال گذشته نسبت به سال قبل آن پنج درصد افزایش داشته است.

مرادی عنوان کرد: طبق بررسی های انجام شده بیشترین صادرات مربوط به هندوانه و کمترین مربوط به گلهای زینتی بوده است.