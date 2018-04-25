خسارت ۲۰ تا ۸۰ درصدی باغات چای لاهیجان به دلیل سرمازدگی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر جانبازی رودسری در نشست با مسئولان اداره کشاورزی شهرستان لاهیجان با اشاره به خسارت سرمازدگی باغات چای لاهیجان، اظهار کرد: بیش از ۵۵۰ هکتار از باغات چای شهرستان لاهیجان به دلیل سرمازدگی آسیب دیدند.

وی با بیان این‌که سرمای دیررس بهاره در فروردین باعث سرمازدگی باغات چای شد، تصریح کرد : درسال جاری شاهد خسارت ۲۰ تا ۸۰ درصدی سرمازدگی به باغات چای هستیم.

سرپرست فرمانداری لاهیجان سطح خسارت ناشی از سرمازدگی باغات چای شهرستان لاهیجان در طول سال جاری را حدود ۵۵۰ هکتارعنوان کرد و گفت: تمامی این اراضی از بیمه شدگان فراگیر بوده و از صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در حال پیگیری می باشد.

به گفته وی لاهیجان دارای ۲۸ کارخانه چای می باشد که باتوجه به برداشت چای از روزهای گذشته با ۱۴ کارخانه ضمن انعقاد قرارداد آماده دریافت برگ سبز چای از کشاورزان می باشند.

جانبازی خاطر نشان کرد : کارخانه های باقیمانده طی چند روز آتی فعال خواهند شد.