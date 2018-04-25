مرکز خدمات جامع سلامت روستایی در ساری راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران صبح چهارشنبه در حاشیه برنامه های هفته سلامت و افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خرم آباد شهرستان ساری اظهار داشت: این مرکز در زمینی به مساحت هزار متر مربع که توسط خیرین منطقه اهداء شد با زیر بنایی به متراژ ۲۳۰ مترمربع در دو طبقه و اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال توسط مرکز بهداشت شهرستان ساری احداث ، تجهیز و آماده خدمت رسانی به مردم شد.

وی افزود: این مرکز با داشتن واحدهای پزشکی، دندانپزشکی، خدمات پرستاری، بهداشت محیط، حرفه‌ای، مشاوره تغذیه، مشاوره روان شناسی، آزمایشگاه ، داروخانه و... دسترسی مطلوب‌ به خدمات بهداشتی درمانی را به جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر از ساکنین ۱۰ روستای منطقه فراهم می کند.

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه سن امید به زندگی در ابتدای انقلاب ۵۳ سال بوده است، بیان کرد: در حال حاضر امید به زندگی در زنان به ۷۵ و در مردان به ۷۳سال رسیده است.

وی با اشاره به احداث هزار و ۱۱۰ خانه بهداشت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: ۱۸۹ مرکز درمانی روستایی، ۹۰ مرکز درمانی شهری، ۴۵ پایگاه بهداشتی و درمانی در مازندران احداث شده است و در استان مازندران سه هزار و ۷۲۰ تخت بیمارستانی، ۲۵ بیمارستان دولتی، پنج بیمارستان تامین اجتماعی،هفت بیمارستان خصوصی و سه بیمارستان نیروهای مسلح وجود دارد.