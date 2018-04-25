به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان ظهر امروز در مراسم افتتاحیه رویداد «تبریز ۲۰۱۸» که با حضور رئیس جمهور در سالن همایش‌های بین‌المللی خاوران تبریز برگزار شد، گفت: مرور دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که گردشگری به عنوان صنعتی سودآور رشدی سریع داشته است.

وی ادامه داد: شمار گردشگران در سال ۱۹۸۰ میلادی ۱۰۸ میلیون نفر بود که این رقم در سال ۲۰۱۷، از مرز یک‌میلیارد نفر گذشت و همچنان با سرعتی بالا به رشد خود ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین عنوان کرد: گردشگری در سال اخیر در سطح جهان نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار سود داشته و نزدیک به ۱۰۸ میلیون شغل ایجاد کرده است و اگر اشتغال‌های غیرمستقیم را هم حساب کنیم این عدد به ۲۹۲ میلیون شغل می‌رسد.

مونسان در ادامه با بیان اینکه امروزه صنعت توریسم صنعتی پویاست، افزود: کاهش نرخ بیکاری، توزیع درآمد و استفاده از منابع دلایل اصلی هستند که باعث می‌شوند یک کشور به صنعت گردشگری و توسعه آن روی بیاورد.

وی همچنین با بیان اینکه توریسم امروزه اقتصاد سوم جهان است، اعلام کرد: نگاه مثبت دولت تدبیر و امید به گردشگری موجب ایجاد تغییراتی زیرساختی شده و نسبت به ۵ سال قبل تغییرات ارزنده‌ای صورت گرفته است.

معاون رئیس جمهور در تشریح عملکرد دولت در حوزه گردشگری، بیان کرد: تنها ۱۲۵ هتل ۴ و ۵ ستاره در آغاز دولت در کشور موجود بود که ما آن را به ۱۵۸ هتل رساندیم و تا پایان دولت دوازدهم به ۲۸۰ هتل ارتقا خواهیم داد.

وی با اعلام اینکه ۱ هزار و ۲۵۲ پروژه در صورت همراهی بانک‌ها در دولت دوازدهم به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: ۷ هزار و ۶۰۰ تخت هتل به مجموع تخت‌های هتل‌های کشور اضافه خواهد شد.

مونسان با بیان اینکه ایران شرایط لازم را برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس باور عمیق دولت تدبیر و امید به بحث گردشگری، سهم ویژه‌ای از اشتغال‌زایی کشور در سال ۹۷ به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شده است.

وی همچنین درباره نحوه انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸، تشریح کرد: سازمان همکاری‌های اسلامی از بین کاندیداهایی که مطرح بودند تبریز را انتخاب کرد و تبریز با کسب ۷ رای از ۹ عضو، این عنوان را به دست آورد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ادامه داد: رویداد «تبریز ۲۰۱۸» در اردیبهشت ۹۶ به تصویب دولت رسید و کارهای اجرایی ان در سطح ملی و استانی از دی‌ماه ۹۶ و پس از برگزاری مراسم پیش‌رویداد، آغاز شد.

وی درباره اقدامات صورت‌گرفته برای این رویداد نیز اعلام کرد: پروژه احیای ربع رشیدی که دانشگاهی با ۷ قرن سابقه است. همچنین مرمت ۴۰ خانه تاریخی صورت گرفته و مرمت ۲۰ خانه تاریخی نیز به زودی آغاز می‌شود.

مونسان خبر داد: موزه‌های مختلفی به بهره‌برداری رسیده که از جمله آن‌ها موزه صداست و موزه قرآن و موزه مشاغل نیز به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی اعلام کرد: در سال گذشته ۵۲۰ هزار گردشگر خارجی و ۴ میلیون گردشگر داخلی در سال گذشته در استان آذربایجان شرقی اقامت داشتند و در نوروز امسال شاهد رشد ۴۰ درصدی گردشگران داخلی و ۱۷ درصدی گردشگران خارجی در این استان بودیم.

وی همچنین تصریح کرد: ۳ هزار و ۵۰۰ شغل سال گذشته در استان آذربایجان شرقی به وسیله صنعت گردشگری در استان آذربایجان شرقی ایجاد شده است.