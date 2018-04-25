  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۵۱

رئیس سازمان میراث فرهنگی در افتتاحیه «تبریز۲۰۱۸»:

سهم ویژه‌ای از اشتغال‌زایی کشور در سال ۹۷ به «گردشگری» واگذار شده

سهم ویژه‌ای از اشتغال‌زایی کشور در سال ۹۷ به «گردشگری» واگذار شده

تبریز – رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: سهم ویژه‌ای از اشتغال‌زایی کشور در سال ۹۷ به موضوع گردشگری واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مونسان ظهر امروز در مراسم افتتاحیه رویداد «تبریز ۲۰۱۸» که با حضور رئیس جمهور در سالن همایش‌های بین‌المللی خاوران تبریز برگزار شد، گفت: مرور دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که گردشگری به عنوان صنعتی سودآور رشدی سریع داشته است.

وی ادامه داد: شمار گردشگران در سال ۱۹۸۰ میلادی ۱۰۸ میلیون نفر بود که این رقم در سال ۲۰۱۷، از مرز یک‌میلیارد نفر گذشت و همچنان با سرعتی بالا به رشد خود ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین عنوان کرد: گردشگری در سال اخیر در سطح جهان نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار سود داشته و نزدیک به ۱۰۸ میلیون شغل ایجاد کرده است و اگر اشتغال‌های غیرمستقیم را هم حساب کنیم این عدد به ۲۹۲ میلیون شغل می‌رسد.

مونسان در ادامه با بیان اینکه امروزه صنعت توریسم صنعتی پویاست، افزود: کاهش نرخ بیکاری، توزیع درآمد و استفاده از منابع دلایل اصلی هستند که باعث می‌شوند یک کشور به صنعت گردشگری و توسعه آن روی بیاورد.

وی همچنین با بیان اینکه توریسم امروزه اقتصاد سوم جهان است، اعلام کرد: نگاه مثبت دولت تدبیر و امید به گردشگری موجب ایجاد تغییراتی زیرساختی شده و نسبت به ۵ سال قبل تغییرات ارزنده‌ای صورت گرفته است.

معاون رئیس جمهور در تشریح عملکرد دولت در حوزه گردشگری، بیان کرد: تنها ۱۲۵ هتل ۴ و ۵ ستاره در آغاز دولت در کشور موجود بود که ما آن را به ۱۵۸ هتل رساندیم و تا پایان دولت دوازدهم به ۲۸۰ هتل ارتقا خواهیم داد.

وی با اعلام اینکه ۱ هزار و ۲۵۲ پروژه در صورت همراهی بانک‌ها در دولت دوازدهم به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: ۷ هزار و ۶۰۰ تخت هتل به مجموع تخت‌های هتل‌های کشور اضافه خواهد شد.

مونسان با بیان اینکه ایران شرایط لازم را برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس باور عمیق دولت تدبیر و امید به بحث گردشگری،   سهم ویژه‌ای از اشتغال‌زایی کشور در سال ۹۷ به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار شده است.

وی همچنین درباره نحوه انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸، تشریح کرد: سازمان همکاری‌های اسلامی از بین کاندیداهایی که مطرح بودند تبریز را انتخاب کرد و تبریز با کسب ۷ رای از ۹ عضو، این عنوان را به دست آورد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ادامه داد: رویداد «تبریز ۲۰۱۸» در اردیبهشت ۹۶ به تصویب دولت رسید و کارهای اجرایی ان در سطح ملی و استانی از دی‌ماه ۹۶ و پس از برگزاری مراسم پیش‌رویداد، آغاز شد.

وی درباره اقدامات صورت‌گرفته برای این رویداد نیز اعلام کرد: پروژه احیای ربع رشیدی که دانشگاهی با ۷ قرن سابقه است. همچنین مرمت ۴۰ خانه تاریخی صورت گرفته و مرمت ۲۰ خانه تاریخی نیز به زودی آغاز می‌شود.

مونسان خبر داد: موزه‌های مختلفی به بهره‌برداری رسیده که از جمله آن‌ها موزه صداست و موزه قرآن و موزه مشاغل نیز به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی اعلام کرد: در سال گذشته ۵۲۰ هزار گردشگر خارجی و ۴ میلیون گردشگر داخلی در سال گذشته در استان آذربایجان شرقی اقامت داشتند و در نوروز امسال شاهد رشد ۴۰ درصدی گردشگران داخلی و ۱۷ درصدی گردشگران خارجی در این استان بودیم.

وی همچنین تصریح کرد: ۳ هزار و ۵۰۰ شغل سال گذشته در استان آذربایجان شرقی به وسیله صنعت گردشگری در استان آذربایجان شرقی ایجاد شده است.

کد مطلب 4280891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها