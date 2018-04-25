دولت برای اشتغال جوانان برنامه جدی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آیتالله سید محمد سعیدی ظهر چهارشنبه در دیدار معاون توسعه امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با اشاره اینکه در آستانه دو میلاد بزرگ امام زمان(عج) و حضرت علیاکبر(ع) قرار داریم، اظهار داشت: بر اساس روایات، امام زمان(عج) در چهره یک جوان ظهور میکنند و نیز ولادت حضرت علیاکبر(ع) را روز جوان انتخاب کردهاند دارای پیامهای بسیاری است.
وی با اشاره به نقش جوان در جامعه، افزود: نگاه و انتظاری که مردم و خداوند از امام زمان(عج) در قالب یک چهره جوان دارند بسیار مهم و بوده که باید موردتوجه قرار گیرد.
تولیت آستان مقدس کریمه اهلبیت(س) تصریح کرد: جوانان بسیاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور دارند اما هنگامیکه میخواستند روزی را برای این قشر انتخاب کنند بهترین و مناسبترین گزینه برای انتخاب نماد این روز، حضرت علیاکبر(ع) بود چرا که این جوان مورد توجه اهلبیت(ع) بوده و بسیار به پیامبر(ص) شباهت داشتند.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی و بعد از حرکت امام خمینی(ره) بر این قشر نظر خوبی بود که هویت آنان در مساجد شکل گرفت به همین دلیل مساجد، قرارگاهی برای هویت سازی مردم بهویژه جوانان هستند.
آیتالله سعیدی با اشاره به اینکه دشمن بهشدت درصدد از بین بردن اعتقادات جوانان است، عنوان کرد: اگر موضوع اشتغال جوانان حل شود دیگر به دنبال مسائلی که دشمنان برای آنان طراحی کردهاند نمیروند، ازاینرو دولت باید کلام رهبر معظم انقلاب را در این عرصه جدی تر دنبال کند.
وی ادامه داد: آنچه دولت اکنون انجام میدهد، ظرفیتی بیش از آن وجود دارد، برای مثال در چند سال گذشته در حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) بیش از ۱۲۰ هزار قرآن آموز حضور داشتهاند، حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) ظرفیتهای بسیار مناسبی برای انجام کارهای فرهنگی دارد، بنابراین باید هم خیرین و هم دولت در این زمینه تلاش کنند.
فعالیت ۲ هزار تشکل مربوط به جوانان در کشور
معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه باید تشکلهای جوانان در اولویت قرار گیرند، اظهار داشت: در راستای فعالیت تشکلها تاکنون پیوندهایی با هلالاحمر، نخبگان و حوزه های علمیه صورت گرفته است.
محمدمهدی تندگویان افزود: حدود ۲۰۰۰ هزار تشکل در حال فعالیت است که در بخشهای مختلف ازجمله اقتصادی، فرهنگی و ... اقدامات ارزشمندی انجام داده اند.
وی به موضوع اغتشاشات دیماه سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در این اغتشاشات از مجموع تشکلات در کشور هیچ دستگیری نداشتهایم که این نشان میدهد جوانان به این مسیر نمیروند چراکه تشکلهای ما مردمنهاد بوده و نقش ما نیز فقط حمایتی است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان فعالیت در حوزه ازدواج را مدنظر قرارداد و خاطرنشان کرد: حدود ۲۰۰ دفتر رسمی مشاوره ازدواج در کشور وجود دارد که مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج را بهصورت رایگان انجام میدهند.
وی به کاهش ۱۰ درصدی آمار طلاق اشاره و ابراز کرد: ۳۷ درصد طلاق در کشور برای ازدواجهای زیر یک سال و ۴۷ درصد آن برای زیر ۵ سال است.
تندگویان عنوان کرد: وام ازدواج ۸۵۰ هزار نفر از یک میلیون جوانی که در نوبت بودند، پرداخت شده، امسال نیز مجلس مبلغ وام را برای زوجین افزایش داده است.
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