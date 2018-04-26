مجوز استقرار سرورهای تلگرام در ایران لغو شد/ کاهش کیفیت پیام رسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، این شرکت اعلام کرد: در راستای شفافیت ساختارمند که آن را راهبردی اساسی در وزارت ارتباطات می داند، به اطلاع عموم می رساند:

«عصر روز گذشته ابلاغیه‌ای توسط دبیر محترم شورایعالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی واصل شد که بر اساس آن، مجوز قانونی صادره آن مرکز در سال ۱۳۹۵ در خصوص استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام رسان تلگرام(CDN) در ایران لغو و باطل اعلام شده است.

بر اساس روالهای قانونی، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است نسبت به خروج این سرورها از مدار اقدام کند و از این پس، ترافیک این پیام رسان تنها از طریق "ارتباطات بین الملل کشور" راهیابی خواهد شد، ضمن آنکه، اجرای این ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، ممکن است کاهش کیفیت استفاده از این پیام رسان را در پی داشته باشد.»