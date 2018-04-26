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۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۹

مصوبه جدید مرکز فضای مجازی؛

مجوز استقرار سرورهای تلگرام در ایران لغو شد/ کاهش کیفیت پیام رسان

مجوز استقرار سرورهای تلگرام در ایران لغو شد/ کاهش کیفیت پیام رسان

بر اساس مصوبه جدید مرکز ملی فضای مجازی و ابلاغ آن به شرکت ارتباطات زیرساخت، مجوز استقرار سرورهای تلگرام در ایران لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، این شرکت اعلام کرد: در راستای شفافیت ساختارمند که آن را راهبردی اساسی در وزارت ارتباطات می داند، به اطلاع عموم می رساند:

«عصر روز گذشته ابلاغیه‌ای توسط دبیر محترم شورایعالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی واصل شد که بر اساس آن، مجوز قانونی صادره  آن مرکز در سال ۱۳۹۵ در  خصوص استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام رسان تلگرام(CDN) در ایران لغو و باطل اعلام شده است.

بر اساس روالهای قانونی، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است نسبت به خروج این سرورها از مدار اقدام کند و از این پس، ترافیک این پیام رسان تنها از طریق "ارتباطات بین الملل کشور" راهیابی خواهد شد، ضمن آنکه، اجرای این ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، ممکن است کاهش کیفیت استفاده از این پیام رسان را در پی داشته باشد

کد مطلب 4281492

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    نظرات

    • رضا IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
      0 2
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      آفرین کار خوبی کردند
    • saba IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
      3 0
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      تو کشور خیلی مسائل مهمتر هست که باید بهش رسیدگی بشه، همش زوم کردن رو تلگرام!!!
    • حامدمیرچناری IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
      0 2
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      بسیار عالی؛ درسته مسائل مهمتر در کشور هست ولی باعث نمیشه که مسائل دیگر نادیده گرفته شود، فضای مجازی هم اهمیت خودشو داره.
    • كامبيز صابري IR ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
      0 0
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      .خيلي عاااااالي.
    • پیمان ابدالی IR ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
      0 0
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      به نظر من کار بسیار اشتباهی انجام دادند. تلگرام فقط برای ارسال جوک و شوخی و ارتباط با رسانه‌های بیگانه استفاده نمی‌شد. خیلی از کارها وابسته به استفاده از این رسانه‌ی مجازی بوده و آنها صدمه می‌‌بینند

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