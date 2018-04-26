  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

قالیباف:

توسعه خراسان شمالی مرهون خدمات آیت الله مهمان نواز است

توسعه خراسان شمالی مرهون خدمات آیت الله مهمان نواز است

بجنورد- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: توسعه خراسان شمالی مرهون خدمات ارزنده آیت الله مهمان نواز است.

محمدباقر قالیباف در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله حبیب‌الله مهمان‌نواز نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ارتحال آیت الله مهمان نواز اظهار کرد: این عالم ربانی بیش از نیم قرن زندگی در خراسان شمالی، خدمات ارزنده‌ای را قبل و بعد از انقلاب برای این منطقه انجام داده است.

قالیباف افزود: آیت الله مهمان نواز با اهداف بزرگی پا به خطه خراسان گذاشت و پس از انقلاب نیز برای توسعه خراسان شمالی  زحمات زیادی را کشیده است.

وی تصریح کرد: همچنین این عالم وارسته با داشتن بصیرت سیاسی برای رفع مشکلات محرومان استان کمک های زیادی داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: توجه ویژه آیت الله مهمان نواز به قشر محروم و پایین جامعه سبب محبوبیت بیشتر وی شده بود.

قالیباف با بیان اینکه شخصیت آیت الله مهمان نواز از ابتدای انقلاب در کشور شناخته شده بود، گفت: بنده اوایل انقلاب توفیق آشنایی با وی را داشتم و باید گفت تمام رفتارها و کردار این مردم بزرگ الگو و درس بود.

وی عنوان کرد: ساده زیستی از دیگر ویژگی های بارز آیت الله مهمان نواز بود، بنابراین ضرورت دارد مردم و مسئولان زندگی این عالم ربانی را الگو قرار دهند.

کد مطلب 4281775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها