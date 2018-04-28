تاثیر نوسانات بازار ارز بر خدمات تصویربرداری پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی آرسته در ارتباط با تاثیر افزایش قیمت ارز در حوزه رادیولوژی اظهار داشت: قیمت ارز حتی ارز دولتی نسبت به قبل ۲۰ درصد افزایش یافته و از آنجایی که همه هزینه های رادیولوژی غیر حقوق پرسنل مستقیم با بازار ارز ارتباط دارد بنابراین تغییر قیمت ارز در این حوزه بسیار اثرگذار است.

عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت: هزینه مواد مصرفی این دستگاه ها، تعمیر آنها، فیلم های رادیولوژی و داروهای این بخش مستقیم مرتبط با قیمت ارز بوده و افزایش نرخ ارز در افزایش هزینه ها در این حوزه‌ تاثیر می گذارد.

این متخصص رادیولوژی با بیان اینکه افزایش هزینه‌ها در بخش درمان به ویژه حوزه رادیولوژی خیلی بیشتر از میزان تورم اعلام شده توسط دولت است، بیان داشت: همچنین حوزه رادیولوژی وابستگی شدیدی به ارز داشته و افزایش قیمت ارز هزینه های این بخش را نسبت به سایر حوزه ها بیشتر می‌کند البته همکاران در حوزه آزمایشگاه نیز شرایطی مشابه ما دارند و به دلیل اینکه کیت‌های آنها از خارج تهیه می‌شود با افزایش قیمت ارز فعالیت آنها مقرون به صرفه نیست و این مسئله این بخش ها را دچار مشکلات مالی شدید می‌کند.

آرسته با اشاره به اینکه سال‌ها بود که تعرفه ام آرآی افزایش نیافته بود و پس از آن تنها پنج درصد افزایش یافت که آن هم جوابگو نبود، بیان داشت: هزینه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه ام آرآی جدید با نرخ فعلی ارز حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد می شود که نمی توان آن را با تعرفه های کنونی تامین کرد و این درحالی است که اغلب دستگاه های تصویربرداری فعال فعلی با دلار ۱۰۰۰ تومانی خریداری شده اند. و در حال حاضر نیاز به نو سازی و تعویض دارند. تعرفه سونوگرافی هم که در سال گذشته در عین ناباوری و در میان بهت و حیرت جامعه پزشکی به جای افزایش به نسبت تورم بیش از ۴۰ درصد هم کاهش یافت و سایر تعرفه های رادیولوژی بدون افزایش ثابت ماند.

این فلوشیپ ام آر آی و سی تی اسکن از آمریکا بیان داشت: تقریباً هر چند سال یکبار تکنولوژی در پزشکی کلا تغییر می کند و ما هرسال با توجه به تغییرات پیش آمده با سرعت کمتری پیش رفته ایم و این درحالی است که پزشکی در کشور ما باعث افتخار است و دانشمندان ما ضروری است که با استفاده از تکنولوژی جدید به تشخیص و درمان بیماران و نیازمندان بپردازند.

عضو انجمن رادیولوژی ایران بیان داشت: رادیولوژی ایران با توجه به برخی از مشکلات مربوط به استفاده از تکنولوژی های روز دنیا با چالش های اقتصادی مواجه است که وجود این مسائل نشان دهنده ضرورت توجه بیشتر به ورود و استفاده بهینه از تکنولوژی های روز دنیا در حوزه رادیولوژی است.



سی و چهارمین کنگره بین المللی رادیولوژی ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۹۷ (۱ تا ۴ می ۲۰۱۸) در برج میلاد تهران با حضور اساتید و صاحب نظران داخلی و خارجی برگزار می شود.