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۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

مدیر انتشارات پیام آزادگان مطرح کرد؛

مراسم بزرگداشت کتاب «سرباز کوچک امام» برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت کتاب «سرباز کوچک امام» برگزار می‌شود

مدیر انتشارات موسسه پیام آزادگان از برگزاری مراسم بزرگداشت کتاب «سرباز کوچک امام» در روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن کیانی مدیر انتشارات موسسه پیام آزادگان گفت: برنامه آیین بزرگداشت کتاب «سرباز کوچک امام» روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور مقامات سیاسی، لشگری و کشوری در تالار حوزه هنری برگزار خواهد شد.

وی افزود: تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب، به واقع یک اتفاق مبارک برای موسسه پیام آزادگان است و انتشارات این موسسه پس از سال‌ها توانست اثر ماندگاری را تولید کند که در خور تقریظ و حاشیه نگاری معظم له باشد و به عنوان یک اثر منحصر به فرد در حوزه دفاع مقدس پذیرفته شود.

مدیر انتشارات موسسه پیام آزادگان در ادامه گفت: باتوجه به تقریظ مقام معظم رهبری و تشخیص ایشان مبنی بر برجسته شدن این کتاب درجامعه، برای اینکه این تقریظ به درستی تبیین و به جامعه معرفی شود، تصمیم گرفته شد برنامه ویژه‌ای تحت عنوان «معرفی کتاب سرباز کوچک امام» برگزارشود.

کیانی در پایان گفت: در این مراسم از بسیاری از چهره‌های شناخته شده سیاسی، فرهنگی، علمی و آزاده دعوت شده است و آقای حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نیز حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در این مراسم سخنرانی خواهند داشت.

کد مطلب 4282738

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