به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن کیانی مدیر انتشارات موسسه پیام آزادگان گفت: برنامه آیین بزرگداشت کتاب «سرباز کوچک امام» روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور مقامات سیاسی، لشگری و کشوری در تالار حوزه هنری برگزار خواهد شد.

وی افزود: تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب، به واقع یک اتفاق مبارک برای موسسه پیام آزادگان است و انتشارات این موسسه پس از سال‌ها توانست اثر ماندگاری را تولید کند که در خور تقریظ و حاشیه نگاری معظم له باشد و به عنوان یک اثر منحصر به فرد در حوزه دفاع مقدس پذیرفته شود.

مدیر انتشارات موسسه پیام آزادگان در ادامه گفت: باتوجه به تقریظ مقام معظم رهبری و تشخیص ایشان مبنی بر برجسته شدن این کتاب درجامعه، برای اینکه این تقریظ به درستی تبیین و به جامعه معرفی شود، تصمیم گرفته شد برنامه ویژه‌ای تحت عنوان «معرفی کتاب سرباز کوچک امام» برگزارشود.

کیانی در پایان گفت: در این مراسم از بسیاری از چهره‌های شناخته شده سیاسی، فرهنگی، علمی و آزاده دعوت شده است و آقای حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نیز حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در این مراسم سخنرانی خواهند داشت.