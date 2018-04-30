به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد سعیدی عصر دوشنبه در آیین رونمایی از پرچم جدید گنبد آستان مقدس حضرت معصومه(س) اظهار کرد: زمانی که یک شخص در یک مجموعه مشغول به کار می‌شود، ملزم به تبعیت شده است، البته این تبعیت دارای جهات، رده‌ها و ویژگی‌های منختلف است که باید لحاظ شود.

وی با بیان اینکه براساس آیات قرآن کریم، تبعیت از معصومین (ع) واجب است گفت: آثار و برکات تبعیت از خدا و پیامبر(ص) تنها محدود به دنیا نیست چراکه پیامبر و اولیای الهی دستگاه مدیریتی جدایی از دستگاه مدیریتی خدا ندارند و تبعیت از ائمه(ع) همانند اطاعت از خداوند است.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: تبعیت از خداوند و پیامبر(ص) در همه عرصه‌ها باید صورت گیرد چراکه پیامبر(ص) از مدیریت عام بر انسان برخوردار است بنابراین باید رفتار و گفتار ایشان را در همه زمینه‌ها الگو قرار دهیم.

وی با تأکید بر اینکه کفار همچنان به دنبال انحراف مسلمین جهان به دوران جهالت هستند، گفت: کفار و منافقین ادعاهای فراوانی دارند اما جز فساد از آن‌ها چیز دیگری دیده نمی‌شود.

آیت الله سید محمد سعیدی بیان کرد: ولایت ائمه(ع) تعبدی است و عقل انسان می‌گوید کسی باید تو را مدیریت کند که خالق تو است و در این راستا خدا و رسولش بهترین‌ها برای تبعیت هستند.

وی تبعیت از مدیران را تبعیت مشروع دانست و بیان کرد: تبعیت از مدیران تا جایی که ما را به فساد و گناه نکشاند لازم است و مدیران حق ندارند مجموعه خود را به درج امضای غیر جایز و حرکات ناشایست اجبار کنند.