جلسه بررسی پروژه های خراسان رضوی با حضور رئیس جمهور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سفر رئیس جمهور به استان خراسان رضوی، جلسه بررسی پروژه های استان خراسان رضوی با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

در این جلسه بر ضرورت اجرای متوازن برنامه های توسعه و شکوفایی اقتصادی و اجتماعی استان با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری تاکید شد.

همچنین در این جلسه که با حضور تعدادی از وزرای کابینه، معاونان رئیس جمهور، استاندار خراسان رضوی و برخی مسئولین استانی برگزار شد؛ پس از ارائه گزارشی از برنامه ها و پروژه های هر کدام از دستگاه های اجرایی، روند پیشرفت پروژه های عمرانی و خدماتی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم نیز اتخاذ شد.

رئیس جمهور اواسط هفته آینده به استان خراسان رضوی و مشهد مقدس سفر خواهد کرد؛ وی در این سفر علاوه بر حضور در جمع مردم مشهد مقدس با مردم چند شهر دیگر استان خراسان رضوی نیز دیدار می‌کند.

افتتاح برخی از پروژه های عمرانی نیز بخشی دیگر از سفر رئیس جمهور به این استان است.

برخی رسانه ها صبح امروز از برگزاری جلسه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با رئیس جمهور برای ارائه استعفای او خبر داده بودند.