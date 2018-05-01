به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شریعتی نیاسر در اجلاس سراسری روسای دانشکدههای دانشگاه فنی و حرفهای اظهار کرد: اساسا در هرجایی که نام فنی و حرفهای مطرح میشود به طور ناخودآگاه بحث مهارت و توانمندی در ذهن تداعی میشود.
وی ادامه داد: بنابراین بین این دانشگاه و علمی کاربردی یک پیوند ناگسستنی وجود دارد که میتوانند در امر مهارت افزایی، توسعه و گسترش مهارتها و قابلیتهای نسل جوان ما نقش مهمی ایفا کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: متاسفانه در شرایط کنونی جامعه ما وضعیت فرهنگی خانوادهها در حدی است که میل به سوی رشتههای تجربی و نظری بیشتر از دروس فنی و مهارتی است که این نگرش خطا است.
وی ادامه داد: یکی از گامهای بسیار جدی که از سال ۹۳ آغاز شد و هم اکنون نیز ادامه دارد، بحث آمایش آموزش عالی بود. صاحبنظران مختلفی در بخشهای مختلف آموزشی تیمهای مختلفی تشکیل دادند و سرانجام در اسفند ۹۴ بحث آمایش عالی مصوب شد. این را بدانید در اهمیت نظام مهارتی همین بس که از هشت بند تکلیفی آموزش عالی، یک بند به صورت مرتبط و یک بند به صورت نامرتبط به نظام مهارتی مربوط میشود.
وی همچنین در ادامه توجه به آموزشهای مهارتی را جدی ارزیابی کرد و افزود: یکی از نکات ظریفی که در این بحث به آن پرداخته میشود، بحث «یکپارچه سازی مهارتهای آموزشی» و ایجاد بستر سازی عملیاتی شدن آن در دانشگاه ها است که به عنوان یکی از افتخارات وزارت علوم در دانشگاهها به شمار میرود که اگر به صورت جدی به آن توجه شود نگاههای فراجهانی به ایران و سیستم آموزشی مهارتی آن خواهد شد.
به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، اهمیت آموزشهای مهارتی را در سفری که اخیرا به آلمان داشتیم به صورت عینی مشاهده کردیم که نظام مهارتی موجود در ایران در خارج از مرزهای ایران، بسیار باارزش و قابل توجه است. غافل از این که در خود ایران توجهها بسیار کم و کمرنگ است.
شریعتی نیاسر افزود: در هر صورت ما در شرایطی قرار گرفتهایم که یک هجمه حساب شده کارشناسانه و همهجانبه در جامعه نسبت به جایگاه نظام آموزش عالی مبتنی بر مهارت شکل گرفته است. اکنون وقت آن فرا رسیده است این معادله بر هم ریخته شود و با بالا بردن انگیزه تحصیل و روانه کردن آن به سوی تولید، کارهای زیادی انجام بدهیم.
وی همچنین به حمایت همه جانبه سازمان برنامه و بودجه از راهکارهای تولیدی بخشهای دانشگاهی اشاره کرد و افزود: با توجه به جایگاه آموزشهای مهارتی، خواهیم توانست گامهای اساسی در آموزش عالی برداریم، همچنان که با اقدام اخیر شورای برنامهریزی آموزشهای مهارتی، این بخش مهم دانشگاهها، میتواند جایگاه حقوقی خود را پیدا کند.
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