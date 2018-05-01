حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سئوالات ۱۳۲ کدرشته امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

وی افزود: کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد تا ساعت ۱۸ امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: داوطلبانی که هر گونه مطلبی در خصوص سئوالات و کلید آزمون دارند می توانند از روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت تا سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی موضوع خود را مطرح کنند.

وی یادآور شد: تقاضاهایی که از طریق دیگر به جز سیستم پاسخگویی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توکلی تاکید کرد: انتشار هرگونه آگهی مبنی بر تحویل سئوالات و کلید آزمون از هر طریق دیگر غیر از سازمان سنجش مورد تایید این سازمان نیست و به داوطلبان توصیه می شود تنها از طریق سایت سازمان سنجش به اطلاعیه های مربوط به آزمون ها توجه کنند.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷ در ۷۴ شهر و ۱۷۷ حوزه امتحانی برگزار شد.

تعداد ۷۳۵ هزار و ۷۴۳ نفر در این دوره ثبت نام کردند. آزمون صبح پنجشنبه در ۳۳ کدرشته با حضور ۳۵۴ هزار و ۴۷۳ داوطلب، آزمون بعدازظهر پنجشنبه در ۶۴ کدرشته با حضور ۱۰۷ هزار و ۵۷۳ داوطلب و آزمون صبح جمعه در ۳۵ کدرشته با حضور ۳۲۹ هزار و ۵۸۸ داوطلب برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم می شود و کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده در دهه دوم خردادماه ۹۷ منتشر می شود و مجازین به انتخاب رشته در دهه دوم خرداد می توانند نسبت به کدرشته های امتحانی مجاز اقدام کنند.