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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد؛

کلید سئوالات کنکور کارشناسی ارشد ساعت ۱۸ منتشر می‌شود

کلید سئوالات کنکور کارشناسی ارشد ساعت ۱۸ منتشر می‌شود

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به انتشار سئوالات هر یک از کدرشته های آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ از انتشار کلید اولیه تا ساعت ۱۸ امروز ۱۱ اردیبهشت ماه خبر داد.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سئوالات ۱۳۲ کدرشته امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

وی افزود: کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد تا ساعت ۱۸ امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود. 

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: داوطلبانی که هر گونه مطلبی در خصوص سئوالات و کلید آزمون دارند می توانند از روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت تا سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی موضوع خود را مطرح کنند.

وی یادآور شد: تقاضاهایی که از طریق دیگر به جز سیستم پاسخگویی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توکلی تاکید کرد: انتشار هرگونه آگهی مبنی بر تحویل سئوالات و کلید آزمون از هر طریق دیگر غیر از سازمان سنجش مورد تایید این سازمان نیست و به داوطلبان توصیه می شود تنها از طریق سایت سازمان سنجش به اطلاعیه های مربوط به آزمون ها توجه کنند.

آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۷ در ۶ گروه آموزشی و ۱۳۲ کدرشته امتحانی به منظور پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ اردیبهشت ۹۷ در ۷۴ شهر و ۱۷۷ حوزه امتحانی برگزار شد.

تعداد ۷۳۵ هزار و ۷۴۳ نفر در این دوره ثبت نام کردند. آزمون صبح پنجشنبه در ۳۳ کدرشته با حضور ۳۵۴ هزار و ۴۷۳ داوطلب، آزمون بعدازظهر پنجشنبه در ۶۴ کدرشته با حضور ۱۰۷ هزار و ۵۷۳ داوطلب و آزمون صبح جمعه در ۳۵ کدرشته با حضور ۳۲۹ هزار و ۵۸۸ داوطلب برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم می شود و کارنامه کلیه داوطلبان شرکت کننده در دهه دوم خردادماه ۹۷ منتشر می شود و مجازین به انتخاب رشته در دهه دوم خرداد می توانند نسبت به کدرشته های امتحانی مجاز اقدام کنند.

کد مطلب 4285991

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