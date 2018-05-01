  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۴۲

مدیر عامل مخابرات:

سرویس‌های مخابراتی بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی ارائه می‌شود

سرویس‌های مخابراتی بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی ارائه می‌شود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: سرویس‌های مخابراتی بر بستر پیام‌رسان‌های داخلی ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مخابرات ایران، مجید صدری گفت: علاوه بر کاهش تعرفه پیام‌رسان‌های داخلی به کمترین میزان در بین تمامی اپراتورها، با توجه به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، آمادگی کامل داریم تا با استفاده از ظرفیت‌های فنی در بستر پیام‌رسان‌های داخلی و استفاده از آن، خدمات و سرویس های مخابراتی شرکت مخابرات ایران را در این پیام‌رسان‌ها به عموم مشتریان ارائه و عرضه کنیم.

وی با اشاره به اهمیت استفاده و حمایت از کالاهای ایرانی گفت: آماده هرگونه همکاری و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیام‌رسان داخلی به‌ منظور ارائه سرویس‌ها و خدمات مخابراتی هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید مجدد بر نقش استفاده از پیام رسان های داخلی در تقویت اقتصاد ملی و حمایت از تولید داخلی گفت: شرکت مخابرات ایران با توجه به رسالت ملی خود از گسترده تر شدن بازار ارتباطات کشور توسط پیام رسان های داخلی و ارائه سرویس های مختلف در این پیام رسان ها حمایت می کند.

کد مطلب 4286136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها