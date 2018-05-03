به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه‌های ورزشی استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای وزرشکاران توانمندی در رشته‌های مختلف است.

وی با اشاره به کسب عناوین مختلف و متعدد ورزشکاران استان بوشهر در مسابقات ملی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: باید زیرساخت‌های ورزشی مورد نیاز ورزشکاران در رشته‌های مختلف در استان فراهم شود.

نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: استان بوشهر بیشترین مرز دریایی را با خلیج فارس دارد و این سواحل و دریا فرصت مناسبی برای توسعه ورزش‌های آبی است.

وی ادامه داد: باید شرایط و زیرساخت‌های مناسبی برای ورزش‌های آبی در سطح استان بوشهر ایجاد شود تا شاهد درخشش ورزشکاران استان در مسابقات بین‌المللی در رشته‌های ورزش‌های آبی باشیم.

حجت‌الاسلام خدری با اشاره به ظرفیت‌های بالای شهرستان گناوه در عرصه ورزشی، ادامه داد: امیدواریم در سفر وزیر به استان بوشهر شاهد تحقق مطالبات جامعه ورزشی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی باشیم.

وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته برای تکمیل زیرساخت‌های ورزشی شهرستان گناوه، افزود: امیدواریم امکانات و زیرساخت‌های ورزشی مناسبی برای بانوان نیز فراهم شود.