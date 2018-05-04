به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام حسن علیدادی ‌سلیمانی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با اشاره به دشمنی های آمریکایی ها علیه ایران اظهار کرد: مدت هاست که شاهد تهدیدهای متعدد آمریکایی هستیم و اخیرا هم که اعلام کرده اند قصد خروج از برجام را دارند اما بدانند که هر تصمیمی بگیرند ما تصمیمی بهتر از آنها اتخاذ خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال براندازی یا مهار نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، افزود: باید مراقب دسیسه های شوم دشمنان باشیم و با هوشیاری و بصیرت آنها را خنثی کنیم.

حجت الاسلام علیدادی با اشاره به اینکه غرب انسجام ملی، اقتصاد متکی بر داخل و بحث دفاعی کشور را هدف قرار داده است، گفت: دشمنان از طرق مختلف به دنبال ایجاد چالش در انسجام ملی ما هستند.

وی با تاکید بر لزوم تحکیم وحدت و انسجام ملی، افزود: در چنین شرایطی همگی باید منافع ملی را بر هر منفعتی ترجیح دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به لزوم توجه ویژه به تولید ملی و حمایت از کالاها ایرانی گفت: باید پایه های اقتصادی کشور را تقویت کنیم.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی با تاکید بر لزوم پرهیز مسئولان از اشرفی گری عنوان کرد: این امر باعث فاصله بین مسئولان و مردم می شود.

امام جمعه کرمان همچنین با اشاره به اینکه ایران در بحث موشکی مذاکره نمی کند، افزود: دشمنان قصد دارند توان دفاعی ایران را بگیرند.