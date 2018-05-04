به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان با بیان اینکه دولت و ملت باید به توانمندی‌های داخلی اعتماد کنند، گفت: باید کالا و دسترنج کارگران داخلی را ارج نهاد و مشوق تولیدکننده و سرمایه‌گذار داخلی بود.

آیت الله محمدی بابیان اینکه برخی مدیران و مسئولان همچنان منافع و قدرت خود را در اولویت می‌دانند، گفت: براساس اخباری که عنوان می‌شود اواخر اردیبهشت‌ ماه ترامپ از برجام خارج خواهد شد و با این اتفاق باید بر داشته های داخلی بیش از پیش تکیه کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان همچنین به پشت سر گذاشتن سالروز میلاد حضرت مهدی(عج) و قرار گرفتن در هفته سربازان گمنام اشاره و تاکید کرد: فعالیت‌های سربازان گمنام امام زمان به صورت دقیق و واضح قابل تشریح نیست اما اثر آن واضح است.

آیت الله محمدی با بیان اینکه از هر سو که داعش و گروه‌های تروریستی وارد کشور شده‌اند، از همان سو سربازان گمنام امام زمان(عج) اقدامات دشمنان را ناتمام گذاشته و آنها را در اجرای نقشه ها ناکام کرده اند، گفت: باید قدردان تلاش های این سربازان بود.

وی همچنان با بیان اینکه در دوران غیبت امام زمان(عج) باید پیرامون مهدویت و فرهنگ انتظار اقداماتی انجام شود که متاسفانه آن طور که باید در اجرای این امور موفق نبوده ایم، گفت: دشمن همواره در پی شبهه‌افکنی است و در دل‌ها تردید ایجاد می کند که اگر این شبهات را برطرف نکنیم ممکن است عده ای در دوران غیبت دچار تزلزل شوند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با تاکید براینکه شیعه نباید جزو عوام باشد بلکه امروز هر کس هر مطلبی می‌داند باید در اختیار دیگران بگذارد، گفت: امروز باید چنان در مسائل مهدویت دارای معرفت باشیم که دشمن نتواند نفوذ کند.

آیت الله محمدی همچنین با اشاره به فیلتر شدن پیام رسان تلگرام و بیان اینکه هدایت برخی اغتشاشات اخیر در کشور از طریق تلگرام صورت گرفت، گفت: در این فضا به مقدسات توهین می‌شد و به حیثیت و دین و آبروی مردم حمله می‌کردند اما با فیلتر شدن تلگرام قلم از دست دشمن گرفته شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه همدان به ذکر اهمیت تعلیم و تربیت اشاره کرد و با بیان اینکه تعلیم و تربیت دو واژه مقدس و ناگسستنی است، افزود: سند تحول بنیادین نقشه راه آموزش و پرورش کشور است و مطابق این سند پیش می رود.

محمد پورداوود بابیان اینکه معلمان از مطمن ترین افراد جامعه هستند، گفت: فرهنگیان و دانش‌آموزان در انقلاب و دفاع مقدس و مباحث اجتماعی و سیاسی نظیر انتخابات و تثبیت انقلاب حضور موثری داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش باید به گفتمان ملی بدل شود، گفت: اگر بین خانه و مدرسه ارتباط تنگاتنگی وجود داشته باشد شاهد آسیب‌های اجتماعی کمتری خواهیم بود.