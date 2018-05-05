«کوپال» تنها نماینده ایران در مکزیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «کوپال» به کارگردانی کاظم ملایی به عنوان تنها فیلم ایرانی در بخش مسابقه‌ آثار سینمایی شانزدهمین دوره جشنواره Cine Pobre مکزیک به نمایش در می‌آید.

جشنواره Cine Pobre مکزیک مجموعه ای از فیلم هایی را انتخاب می کند که مقید به سبک و قالب خاصی نبوده و سعی می کنند از محدوده جغرافیایی فراتر بروند، ولی با این حال فیلم های منتخب در ۲ چیز مشترک اند: تمایل قوی به داستان گویی و به اشتراک گذاشتن سبک شخصی.

«کوپال» اولین فیلم سینمایی کاظم ملایی است که این روزها در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است. این فیلم امروز شنبه ۱۵ اردیبهشت در شهر مشهد و در دومین برنامه‌ تور «هنر و تجربه» خود به همراه کارگردان کاظم ملایی و صداگذار حسین قورچیان به نمایش درآمده و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

بعضی از عوامل اصلی این فیلم عبارتند از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: کاظم ملایی، مجری طرح: سیامک کاشف آذر، مشاور هنری و طراح صحنه: محمد اکبری، مدیر فیلمبرداری: مجید گرجیان، طراح چهره‌پردازی: محمود دهقانی، مدیر تولید: میترا مهتریان، مدیر صدابرداری: حامد صمدزاده، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، موسیقی متن: بابک میرزاخانی، تدوین: عماد خدابخش و کاظم ملایی، دستیار اول و برنامه ریز: مهرنوش حسینی، طراح لباس: میترا آسیایی، جلوه‌های تصویری و عنوان‌بندی: امیر مهران، اصلاح رنگ: سامان مجد وفایی، عکاس: علی دلک آبادی.