به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «کوپال» به کارگردانی کاظم ملایی در بخش مسابقه‌ چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ حضور پیدا می کند. جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ برای ارائه فرهنگ و سنت ایرانی و ایجاد یک پل بین فرهنگ‌های مختلف با استفاده از زبان جهانی هنر و به ویژه هنر هفتم سینما و برای پر کردن شکاف فرهنگی بین ایرانیان و مردم سوییس و همچنین بسیاری از خارجیان ساکن در این کشور سازماندهی شده و هر سال این جشنواره، مجموعه ای از بهترین فیلم‌های معاصر ایران را به نمایش می‌گذارد.

این جشنواره چهارمین دوره‌ خود در سال ۲۰۱۸ را به فیلم‌های مربوط به داستان‌های خانوادگی و عشق در ایران و سراسر جهان اختصاص داده است. فیلم سینمایی «کوپال» که هم اکنون در گروه «هنر و تجربه» در حال اکران است روزهای ۲۴ و ۲۷ می (۳ و ۶ خرداد ۹۷) در ۲ نوبت در بخش مسابقه‌ این رویداد به نمایش گذاشته می‌شود.

۱۲ فیلم ایرانی که در بخش مسابقه‌ این جشنواره حضور دارند، عبارتند از «اسرافیل» آیدا پناهنده، «تابستان داغ» ابراهیم ایرج زاد، «خفگی» فریدون جیرانی، «در انتظار کیارستمی» حسین خندان، «علی آقا» کامران حیدری، «وقتی پروانه شدم» آرش زارع، «پل خواب» اکتای براهنی، «بی نامی» علیرضا صمدی، «پاریس تهران» کاوه اویسی، «سگ ها و آدم ها» علی محمد قاسمی، «ماجان» رحمان سیفی آزاد و «کوپال» کاظم ملایی.

چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی زوریخ از ۲۴ تا ۳۰ می، برابر با سوم تا نهم خرداد ۹۷ در شهر زوریخ سوییس برگزار می شود.