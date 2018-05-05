۶۵ کد معاملاتی جدید در بورس همدان ایجاد شد

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی هفته گذشته تعداد ۱۲ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۳۳ سهم در بورس همدان مبادله شد.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان ارزش سهام مبادله شده را ۴۰ میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۲۳۱ هزار و ۷۶۸ ریال عنوان کرد.

وی عنوان کرد: ۴۰ درصد از معاملات هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان مربوط به خرید سهام و ۶۰ درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اضافه کرد: سهام مبادله شده طی هفته گذشته متعلق به ۱۲۳ شرکت بوده و طی هفته گذشته در بورس منطقه‌ای همدان ۶۵ کد معاملاتی جدید ایجاد شد.

صمدی یادآور شد: شاخص کل قیمت در هفته گذشته معادل ۹۳ هزار و ۶۱۲ واحد بود که نسبت به هفته ماقبل آن یک هزار و ۱۸۴ واحد کاهش یافت.