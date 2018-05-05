به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر امروز در آئین پاسداشت از مقام معلم در اندیمشک عنوان کرد: از دیرباز معلمان به واسطه جایگاه و نقش برجسته خود در جامعه یکی از اقشار و گروه‌های مرجع در حرکت جامعه به مسیر توسعه و فتح قله‌های موفقیت بوده‌اند.

وی، معلمان را مرجعی برای رفع مشکلات و مسائل جامعه معرفی و افزود: معلمان به واسطه ایثارگری و از خودگذشتگی در سال‌های قبل از انقلاب با نثار خون خود راه را به جوانان و دانش‌آموزان نشان دادند و در دوران دفاع مقدس در اثبات کلام‌های حق طلبانه خود در راه دفاع از میهن اسلامی جان خود را فدای کشور و انقلاب اسلامی کردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ایثارگری معلم در راه آموزش نسل‌های آینده را سترک و عظیم خواند و اظهار کرد: معلم اگر اوضاع کشور را تفسیر کند، خود آغاز کننده راه بوده و دروان قبل از انقلاب و سال‌های دفاع مقدس تعداد شهدای دانش‌آموز و معلم سند حقانیت کلام معلم در جامعه است.

وی، آموزش‌وپرورش را منشأ توسعه کشور خواند و گفت: اگر در کشور حرکتی برای توسعه همه‌جانبه انجام گیرد، موتور تحول و پویایی قشر فرهنگی و معلمان خواهند بود.

حسنوند افزود: موضوع معیشت و حقوق معلمان باید رسیدگی شود و نگاه اشتباهی که آموزش‌وپرورش را یک نهاد عیالوار در کشور می‌داند، باید تغییر کند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارتقای علمی و مقابله با توطئه‌های دشمن در آموزش‌وپرورش شکل می‌گیرد، تصریح کرد: باید با راه‌اندازی گفت‌وگو در هیئت دولت، وزارت آموزش‌وپرورش، مجلس‌شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبات و لوایح لازم برای رفع مشکلات معیشتی معلمان به‌یکباره به تصویب و اجرا برسد.

وی با انتقاد از نگاه سیاسی به آموزش و پرورش گفت: برخی تصمیم‌سازان به آموزش‌وپرورش نگاه باشگاه سیاسی داشته و هیچ‌گاه در عمل برای رفع مشکلات معلمان و حمایت عملی از معلمان گام بر نمی‌دارند و این رفتارهای پوپولیستی خود مانعی برای رفع مشکلات معلمان شده است.

حسنوند افزود: رفتارهای پوپولیستی برخی تصمیم‌سازان در کشور در زمان جراحی و رفع مشکلات جامعه فرهنگیان مانع از رفع مشکلات معلمان شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از اوضاع معیشت معلمان اظهار کرد: در شرایطی که معیشت معلم تامین نشود، معلم به شغل دوم روی‌ خواهد آورد و این مسئله خود ایجاد فاصله بین دانش‌آموز و معلم خواهد کرد و مشکلاتی را در جامعه در پی خواهد داشت.