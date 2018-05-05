برای حمایت از تولید داخلی جلوی قاچاق گرفته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار سردار غلامی، رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بر بیداری مسلمانان در مقابل قوم یهود، نصاری، اسرائیل و جبهه استکبار تأکید کردند و گفتند: قرآن کریم از همان ابتدا در مورد حیله های قوم یهود سخن گفته و خطر این قوم را بیان کرده است.

وی افزود: امروز شاهد حقه نخست وزیر اسرائیل در منطقه هستیم و هر روز این حقه‌ها رنگ تازه به خود می‌گیرد، یکی از این مسائل و حقه‌ها بحث برجام بود و هست که از همان اول با نقشه وکلک پیش آمدند.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه زمانی تولید و اشتغال نتیجه می‌دهد که جلوی قاچاق گرفته شود، عنوان کرد: وقتی جلوی قاچاق گرفته شود مردم هم به فکر استفاده از تولید داخلی می افتند.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم کشور سازندگی انسانها است، گفت: در این رابطه اسلام برنامه های زیادی را ارائه داده که یکی از آنها ایجاد سازندگی ایمان و عقیده است.

آیت الله نوری همدانی افزود: سازندگی مسئله مهمی در ساختن انسان‌ها است و نباید این سازندگی تنها صرف حرف گفتن باشد، بلکه سازندگی در عمل اجرا شود تا تنها به عنوان ادعا باقی نمایند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ انسان‌های برجسته‌ای بودند که ابتدا خود را ساختند تا توانستند اثرگذار باشند که از جمله آن اباذرها و مقدادها هستند، افزود: این مسئله نشان می‌دهد تا انسان ازدرون ساخته نشود، نمی‌تواند فرد مؤثری باشد.

این مفسر قران کریم افزود: عامل دوم سازندگی انسانیت، اخلاق است. انسان با اخلاق می‌تواند افراد زیادی را جذب دین کند.

وی گفت: عنصر سوم، عمل است. دنیای امروز برای افراد انقلابی این عوامل را نیاز دارد. انسان انقلابی، اخلاق محور، با اراده و عامل و با ایمان است و با این سه عنصرکارهای بزرگ می‌کند.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه انقلاب به راحتی بدست نیامده و باید با قدرت انقلاب را نگه داشت، گفت: برای حفظ انقلاب لازم است نسبت به ارکان انقلاب شناخت داشته باشیم و در این عرصه نیازمند به تربیت بسیجیان انقلابی هستیم.

وی با بیان اینکه کشور، انقلاب و نظام بیش از گذشته به تربیت افراد انقلابی نیازمند است، افزودند: با بودن افراد انقلابی خیال همه دلسوختگان نظام راحت خواهد بود.