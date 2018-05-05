اطلس اجتماعی خوزستان تهیه و چاپ شده است

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا شریعتی ظهر امروز در دیدار با رئیس اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: پس از هشت سال جنگ تحمیلی، توجه و اهتمام به مسائل فرهنگی و اجتماعی در دولت های مختلف کمرنگ تر شد اما به لطف خدا با محوریت مقام معظم رهبری این مسائل به صورت جدی شکل گرفت و یکی از بندهای اصلی شورای معاونین استانداری توجه به مسائل اجتماعی و تشکیل منظم جلسات بررسی آسیب های اجتماعی است تا این دغدغه ها بیان شوند.

وی اظهار کرد: اطلس اجتماعی استان خوزستان با موضوع مهمترین آسیب های اجتماعی هر شهر تهیه و به صورت مجلد به چاپ رسیده است تا متناسب با نیاز هر کدام اقدامات لازم را انجام شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه میزان شیوع خودکشی و طلاق در شهرها متفاوت است گفت: در همین زمینه فعالیت های خاص هر بخش و اقدامات مورد نیاز آن ها مورد تبیین قرار گرفته است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه توجه به آسیب های اجتماعی باید در جامعه شکل گیرد، گفت: شاهد توجهاتی به این موضوع هستیم اما این توجه آنگونه که باید نیست و در نظام برنامه ریزی کشور این دغدغه خیلی جدی لمس نشده است.

شریعتی با بیان اینکه نیازها و آسیب پذیری هایی در کشور باید در کنار فرصت ها تعیین شوند، بیان کرد: البته بسیاری از مسائل توأم با مهاجرت نبوده و برخی روستاها تبدیل به شهر شده و سطح فرهنگی همانطور باقی مانده است اما سایر موارد متناسب با تقسیمات کشوری رشد نکرده اند.

استاندار خوزستان از تخصیص ۱۵ میلیارد تومان اعتبارات اجتماعی به دستگاه های مختلف در سال گذشته خبر داد و گفت:اقدامات انجام شده با این اعتبارات به صورت مجلد آماده ارائه به وزیر کشور است.

وی با بیان اینکه این اعتبارات برای مناطق حاشیه و آسیب پذیر هزینه شده است، بیان کرد: از طریق این اعتبار، یک هزار و ۱۰۰ کودک بازمانده از تحصیل به کلاس درس بازگردانده شدند.

استاندار خوزستان اظهار کرد: بخشی از اعتبارات برای راه اندازی مراکز آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی به فنی حرفه ای اختصاص داده شده است.

شریعتی از فعال شدن کانون پرورشی و فکری کودکان و راه اندازی واحدهای سیار خبر داد و گفت: سازمان آموزش و پرورش، دادگستری، اداره کل بهزیستی، ورزش و جوانان و حوزه های عملیه نیز از این اعتبارات بهره مند شدند.

استاندار خوزستان گفت: دفاتر تسهیل گرینیز در مناطق حاشیه راه اندازی و برخی نیز در حال آماده سازی برای راه اندازی هستند.