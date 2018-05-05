اولین همایش ملی «آمایش علم و فنآوری» در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن نائینی روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن کنفرانس دانشگاه بین المللی امام خمینی با بیان اهمیت توجه به آمایش سرزمین در توسعه متوازن اظهارداشت: دانشگاهها در ارائه تحقیقات و پژوهش کاربردی نقش مهمی دارند و در دانشگاه بین المللی نیز تلاش کرده ایم به تحقیقات اهمیت دهیم تا کارها با این پشتوانه صورت گیرد.

نائینی بیان کرد: امروزه با تغییرات شتابان علم و دانش اگر نتوانیم خود را به روز و هماهنگ کنیم از غافله تکنولوژی عقب می مانیم و دیگر روش های سنتی جوابگوی نیازها نیست و همه باید کارهایمان بر اساس پژوهش و تحقیق باشد تا به نتیجه برسد.

وی اظهارداشت: برنامه ریزی بر اساس پژوهش راهکار عملی خروج از تهدید و بحرانهاست و هر کشوری که توسعه خود را بر اساس آمایش انجام دهد به موفقیت خواهد رسید.

برگزاری همایش آمایش علم و فنآوری ۱۹ اردیبهشت در قزوین

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین یادآورشد: اولین همایش «آمایش علم و فنآوری» روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه باحضور روسای سازمانهای برنامه و بودجه سراسر کشور و کارشناسان در دانشگاه بین المللی قزوین برگزار می شود.

وی گفت: در این همایش یک روزه ارائه مقاله، پنل های تخصصی، نمایشگاه علم و فنآوری هم پیش بینی شده است.

نائینی افزود: این همایش در ۱۰ محور دیدگاههای کارشناسان را مطرح می کند که آموزش عالی و ارتقاء ظرفیت های منطقه، مدلهای مدیریت پژوهی، پیوند آمایش و آینده پژوهی با علم و فنآوری، تجربیات موفق درآمایش، اهمیت روشهای اجتماعی، فرهنگی و آمایشی، خلاقیت و نوآوری در آمایش، توجه به اقتصاد دانش بنیان در همایش محور مقالات و گفتگوهاست.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین یادآورشد: تاکنون چند همایش مهم از جمله کنفرانس مهندسی معدن، نخستین همایش شهرسازی و مدیریت شهری، دهمین کارورزی چشمه نور برگزار شده و در اواخر شهریور ماه نیز همایش ملی فیزیک را برگزار می کنیم که کار ارزشمندی است.

وی بیان کرد: بدنبال همایش های کاربردی هستیم تا نتیجه آن در عمل دیده شود و بکار آید و در این راستا بر اساس نیازها حرکت می کنیم.

نائینی تصریح کرد: تا به موضوعی باور نداشته باشیم نمی توانیم به عملی شدن و اجرای آن کمک کنیم و امروز هم اگر مدیران به تحقیق و پژوهش باور داشته باشند می توانند کمک کنند تا کارهای علمی به سرانجام برسد.