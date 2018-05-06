بخشی نگری مانع توسعه لرستان شده است/درآمدپایین و نرخ بالای بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم نخستین مجمع سلامت لرستان خواستار نگاه ویژه خیرین حوزه سلامت سراسر کشور به استان لرستان شد.

وی گفت: سلامت یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه بشری است و اجتماعی کردن حوزه سلامت رویکرد بسیار مناسب و موفقی در این حوزه خواهد بود.

استاندار لرستان افزود: گفتمان اجتماعی در حوزه سلامت باید گفتمان غالب این حوزه باشد و از بخشی نگری و نبود نگاه سیستمی در این حوزه پرهیز کرد.

خادمی ادامه داد: تاکنون نبود نگاه سیستمی و بخشی نگری مانع توسعه لرستان بوده است اما ازآنجاکه فقر، بیکاری و ...با حوزه سلامت ارتباط تنگاتنگ دارد، لازم است که خیرین حوزه سلامت در سراسر کشور نگاه ویژه‌ای به استان لرستان داشته باشند.

وی بابیان اینکه درآمد سرانه مردم لرستان پایین‌تر از میانگین کشوری است و نرخ بیکاری نیز در آن به نسبت سایر استان‌ها بالا است، گفت: مجمع سلامت لرستان و خیرین این حوزه تاکنون اقدامات بسیار ارزنده‌ای انجام داده‌اند اما با توجه به مشکلات این استان نیاز است که خیرین سراسر کشور نیز به لرستان نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

استاندار لرستان افزود: فعالیت سمن‌ها و تشکل‌های سلامت در لرستان نیز بسیار مناسب بوده است و به‌عنوان نهادهای بسیار مهم در کنار دولت در لرستان، خوب عمل کرده‌اند.

خادمی ادامه داد: باید این نهادها موردحمایت قرار بگیرند و اختیارات کافی هم به آن‌ها داده شود.

وی اظهار کرد: سایر دستگاه‌ها از آب و فاضلاب گرفته تا محیط‌زیست و راه و شهرسازی و صنایع و معادن و ...باید در این رویکرد اجتماعی مشارکت داشته باشند و از بخشی نگری پرهیز کنند.