۹ هشدار «روحانی» به «ترامپ»/ «پشیمانی تاریخی»آمریکا در راه است؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: ۲۲ اردیبهشت؛ روزی که دولت آمریکا تصمیم خود را درباره برجام اعلام خواهد کرد. «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در موعد قبلی تایید برجام هشدار داده بود که اگر تغییرات مورد نظر او، شامل تعمیم برجام به برنامه موشکی و حضور منطقه ای جمهوری اسلامی ایران لحاظ نشود، این بار تعلیق تحریم های هسته ای ایران را تمدید نخواهد کرد. از این رو، با نزدیک شدن به موعد تایید تعلیق تحریم های هسته ای ایران در ۲۲ اردیبهشت و افزایش گمانه زنی ها در خصوص ماندن یا خارج شدن آمریکا از برجام و سرانجام این توافقنامه بین الملی، موضع گیری مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران در برابر اظهارات بدون مبنای رئیس جمهور آمریکا نیز رنگ و بویی جدی‌تری به خود گرفته؛ به طوری که حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان که پیش از این مواضعی نرم‌تر در قبال برجام اتخاذ می کرد، در ماه های گذشته و مشخصا از ابتدای سال جاری هشدارهای بی سابقه ای را خطاب به دولت مردان آمریکایی در خصوص خروج از برجام داده است.

در ذیل ۹ مورد از مهمترین موضع گیری ها و هشدارهای حجت الاسلام روحانی خطاب به دولتمردان آمریکایی را که بازتاب های گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشته را می خوانید:

۱- اگر پیمان بشکنند حتما پشیمان خواهند شد و کمتر از یک‌هفته نتایجش را خواهند دید

«برجام باشد یا نباشد، برجام با آمریکا و یا بدون آمریکا، ما برای هر شرایطی آماده ایم و برنامه داریم. آنها فکر می‌کنند با تبلیغات خود، ملت ایران از استقلال، آزادی و حاکمیت ملی خود پشیمان می‌شود، اما این ملت، هرگز از مسیر انقلاب و راه حق دست برنخواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران هرگز آغازگر نقض پیمان نیست، اما دشمنان این ملت حتماً بدانند که از این کار پشیمان خواهند شد و می‌بینند که در طول کمتر از یک هفته آثار و نتایج آن متجلی خواهد شد.» (مراسم روز ملی فناوری هسته ای، ۲۰ فروردین ماه)

۲- خیانت به تعهد، عواقب وخیمی خواهد داشت

«آنهایی که در کاخ سفید نشسته‌اند بدانند به تعهد، تمدن و انسانیت‌شان پایبند باشند یا نباشند، ملت بزرگ ایران و دولت به نمایندگی از ملت در برابر هرگونه توطئه و نقشه آنها با قاطعیت ایستادگی می‌کند. هیچ‌کس نمی‌تواند این ملت بزرگ را مأیوس کرده و امید آینده را از ما بگیرد. ما امروز مقتدرتر از هر زمان دیگر پای پیمان‌های خود ایستاده‌ایم اما اگر کسی بخواهد به تعهدش در برابر ما خیانت کند، بداند عواقب وخیم چنین حرکتی، شامل حال خودشان خواهد شد.» (در جمع مردم تبریز، ۴ اردیبهشت ماه)

۳- راحتی را از دشمن سلب می کنیم

«دولت برای برجام هر فکری که لازم بوده، نه امروز، که ماهها پیش تدبیر و برنامه ریزی کرده است. ما مشکلی نداریم. زندگی، تجارت و رفت و آمد مردم دچار مشکلی نخواهد شد. البته اگر لازم باشد روزی در مقابل، ما هم راحتی را از آنها سلب کنیم، خیلی برای ما مشکل نیست. کار سختی در پیش نخواهیم داشت. سازمان انرژی اتمی از ماهها پیش دستور آمادگی دریافت کرده و کاملا آماده است؛ هم برای چیزهایی که آنها شاید فکرش را بکنند و هم برای چیزهایی که آنها فکرش را هم نمی کنند. سازمان انرژی اتمی ما برای هر دو دسته اقدامات مذکور دستورات لازم را دریافت کرده است.» (نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت، ۱ اردیبهشت ماه)

۴- زیرپا گذاشتن برجام بالاترین هزینه را برای آمریکا و کمترین هزینه را برای ما دارد

«اگر روزی برجام بهم بخورد ما هم در مقابل آن برنامه داریم، اما اگر امروز آمریکا بخواهد برجام را زیر پا بگذارد، بالاترین هزینه سیاسی و اخلاقی را در سطح جهانی پرداخت خواهد کرد. زمانی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای کشورمان تصمیماتی اتخاذ و آن را با هزینه کم به اجرا گذاشت، اما اگر امروز بخواهد اقدامی در این زمینه انجام دهد این اقدام هزینه بالایی برای آمریکا و هزینه کمی برای ما خواهد داشت. اینکه نتوانسته تاکنون کاری در این زمینه انجام دهد بخاطر هزینه بالایی است که برای آمریکا خواهد داشت. البته ممکن است هر اقدامی انجام بگیرد، اما بی‌تردید بالاترین هزینه را پرداخت خواهد کرد. امروز در مسیری قرار داریم که اگر آمریکا و دیگران بخواهند نسبت به توافق برجام به عهد خود وفا نکنند، بالاترین هزینه را پرداخت خواهند کرد.» (جلسه توسعه و برگزیدگان استان آذربایجان شرقی، ۴ اردیبهشت ماه)

۵- اگر برجام نماند، همه باید با آن خداحافظی کنند

«توافق برجام یا می‌ماند یا نمی‌ماند، اما بنا برماندن بود به طور کامل خواهد ماند و اگر نماند، همه باید از آن خداحافظی کنند و این موضوعی است که در گفتگوهای متعدد خود با آقای مکرون نیز صراحتاً اعلام کرده و گفته‌ام که حتی یک جمله به این توافق اضافه و کم نخواهیم کرد و او هم به صراحت گفته که این موضوع را قبول دارد. اگر اروپایی‌ها قصد دارند، ترامپ را راضی نگه دارند، باید این کار را از جیب خود انجام دهند و ما اجازه نمی‌دهیم از جیب ملت ایران آقای ترامپ را راضی کنند. ایران تا جایی در برجام می‌ماند که منافع ملت ایران در آن تضمین شود. امروز آقای ترامپ و دولت آمریکا در صندلی اتهام قرار دارند که چرا توافق برجام را به طور دقیق اجرا نکرده‌اند و در مواردی تأخیر و کوتاهی نسبت به آن داشتند.» (نشست خبری پایان سفر به آذربایجان شرقی، ۵ اردیبهشت ماه)

۶- اگر آمریکا از برجام خارج شود، دچار پشیمانی تاریخی می شود

«امروز آمریکایی ها نسبت به برجام ممکن است چند طرح را مد نظر داشته باشند؛ یا از برجام خارج شوند، یا به برجام لطمه بزنند یا اینکه اروپا به طور کامل از آمریکا جدا شود. آمریکا در برابر ملت ایران کاری از پیش نخواهد برد. آمریکا همیشه در طول ۴۰ سال گذشته، علیه ملت ایران فتنه کرده است اما هیچ گاه در برابر عظمت نظام و ملت ما موفقیتی به دست نیاورده است و این بار هم آمریکا دوباره خطا و اشتباه می کند.

تبلیغات آمریکایی ها و صهیونیست ها سراسر واهی است. ملت ایران از شما و توطئه های شما ترسی ندارد. ملت بزرگ ما با مسئولین و با رهبری فرهیخته کشور، به راه پیشرفت و توسعه ادامه خواهد داد؛ بنابراین ما به مسیر نظام و انقلاب خود در سال چهلم انقلاب با وحدت و هماهنگی، امروز دیگر جناح راست و چپ، اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی امروز همه با هم هستیم و دست به دست هم داده ایم. ترامپ و رژیم صهیونیستی باید بدانند که ملت ایران متحد هستند. آمریکا اگر بخواهد از برجام خارج شود، به زودی خواهد فهمید که پشیمانی تاریخی برای او خواهد بود.

از چند ماه پیش، تمام دستورات لازم به بخش های اجرایی کشور داده شده است. به سازمان انرژی اتمی دستورات لازم ابلاغ شده و چند روز پیش باز هم با مسئولان ارشد این سازمان درباره برنامه های آینده صحبت کردم.» (در جمع مردم سبزوار، ۱۶ اردیبهشت ماه)

۷- هر قدر سلاح لازم داشته باشیم، می‌سازیم و انبار می‌کنیم

«ما هر مقدار سلاح و امکانات و هر مقدار موشک که مورد نیاز کشور باشد، می سازیم و انبار می کنیم و به کسی ربطی ندارد که ملت ایران برای دفاع از خود چه تصمیمی اتخاذ کرده است. ما درباره بنیه دفاعی خود با کسی مذاکره نخواهیم کرد. ما برای اینکه منطقه امن باشد، می خواهیم با دنیا حرف بزنیم. ما با ترکیه و روسیه با هم درباره سوریه در حال مذاکره هستیم. ما با کشورهای دیگر درباره یمن در حال گفتگو هستیم اما باید به دنیا بگوییم که ما با تروریسم در هر جای این منطقه باشد، مبارزه می کنیم.

ما نخواهیم گذاشت در این منطقه یک داعش دیگر درست کنید و با ملت های منطقه بجنگید، بلکه ما صلح و ثبات منطقه را می خواهیم. به دنیا می گوییم که اهل جنگ و تنش نیستیم، اما اهل دفاع هستیم و قاطعانه از منافعمان دفاع می کنیم و در برابر هر توطئه ای خواهیم ایستاد. مردم ایران بدانند هفته آینده در زندگی ما تغییری ایجاد نخواهد کرد و هر تصمیمی که ترامپ بگیرد در برابر آن طرح و برنامه داریم و مقاومت خواهیم کرد.» (در جمع مردم سبزوار، ۱۶ اردیبهشت ماه)

۸-تکنولوژی صلح آمیز هسته ای را نگه خواهیم داشت

تکنولوژی صلح آمیز هسته ای را نگه خواهیم داشت. علوم هسته ای که در مسیر صلح آمیز است را برای صنعت برق، علوم پزشکی و کشاورزی استفاده خواهیم کرد. ما به دنبال تهدید جهان و منطقه نیستیم و شما هم بدانید که نمیتوانید ملت بزرگ ایران را تهدید کنید. برجام بعنوان یک قرارداد بین المللی که مظهر قدرت دیپلماسی ملت بزرگ است قابل تغییر نخواهد بود. آنهایی که فکر می کنند با زور، تهدید و فشار می توانند ملت بزرگی مانند ملت ایران را تسلیم کنند، اشتباه می کنند. ما در مقاطع مختلف در برابر حرف زور دیگران ایستاده ایم و امروز هم خواهیم ایستاد.

به دنیا بارها گفته ایم به دلیل اخلاقمان، دینمان، فتوای رهبری مان ما دنبال سلاح هسته ای نیستیم. نگویید ما می خواهیم جلوی ایران را بگیریم؛ شما نمیتوانید جلوی ملت ایران بگیرید، آنچه جلوی ما را گرفته اخلاق، ایمان و اسلام ما است. اگر ما سلاح هسته ای نمی سازیم به دلیل احکام دین مبین اسلام و فتوای اندیشمندان و رهبر دینی مان است، نه اینکه چون شما فشار آوردید و یا میخواهید فشار وارد کنید. (در جمع مردم نیشابور، ۱۶ اردیبهشت ماه)

۹- آمریکا هر اقدام غلطی انجام دهد، پشیمان خواهد شد

امروز هم ما به دنیا اعلام می کنیم اگر نگرانی شما بمب هسته ای است ما این اعتماد را در برجام به طور کامل برای شما به وجود آوردیم. اما اگر نگرانی دیگری دارید خطاب من به آمریکاست چون ما با شش کشور دیگر مشکلی نداریم و در تماس های تلفنی با چین و روسیه و اروپا همواره بر حفظ برجام تاکید شده است.



وی ادامه داد: آمریکایی ها اهداف چند پله ای داشتند و در اولین هدف به دنبال کاهش قدرت ایران بودند و این مساله جدید نیست، آنها بعد از پیروزی انقلاب همواره به دنبال کاهش قدرت ایران بودند و این اهداف را چه در برجام بمانند یا نمانند امروز نیز دنبال می کنند. مساله دیگری که آمریکایی ها به دنبال آن هستند عدم نفوذ ایران در منطقه است و نمی خواهند که ما استقلال داشته باشیم.

آمریکایی ها امروز می بینند در ایران کاره ای نیستند و این مساله برای آنها بسیار سخت است. ملت ایران مقابل اهداف آمریکا با تمام توان ایستاده؛ بنابراین اگر هدف آمریکا این است که ایران استقلال نداشته و تابع آنها باشد و کشور ما قدرتمند نباشد مطمئن باشند ملت ما مقابل آنها می‌ایستد.

فرقی که امروز با سالهای گذشته دارد، این است که اگر آمریکا قدمی بر خلاف تعهدش در برجام بردارد، اعتقاد افکار عمومی دنیا بر این است که ایران در این زمینه مقصر نیست؛ همه دولت های دنیا به جز دو کشور می گویند که حق با ایران است و کسی که نقض عهد کرده، دولت آمریکا است. پس ما افکار عمومی ودولت ها را در کنار خودمان داریم. مسئله دیگری که وجود دارد این است که اگر آمریکا بر خلاف برجام قدمی بردارد این یک حرکت از سوی یک کشور است نه شورای امنیت؛ در گذشته اقدامات آمریکا متکی بر قطعنامه ظالمانه شورای امنیت بود اما امروز آن قطعنامه ها وجود ندارد. مسئله دیگر افکار عمومی داخلی است. همه ما می دانستیم که آنها در تعهداتشان ظالمانه رفتار می کنند اما امروز عهدشکنی آنها واضح تر از گذشته است. یعنی ما عهدنامه ای داریم که به آن عمل کرده ایم اما آمریکایی ها به آن پایبند نیستند.

مطالبی که در خصوص کامل نبودن توافق هسته ای مطرح می کنند یا می گویند که بدترین توافق تاریخ است، منطقی نیست. زیرا یک دولت قانونی در آمریکا این توافق را تهیه کرده و شورای امنیت آن را امضاء کرده است. حال ممکن است مردم فکر کنند که هفته آینده آمریکا چه رفتاری با برجام خواهد داشت. باید بگوییم ما همه سناریوهای ممکن را مدنظر داریم و اقدامات متناسب را اتخاذ کرده ایم. به نظر من آمریکایی ها در این مسأله متضرر اصلی خواهند بود و شکست از آن آنان است. ایران راه خود را ادامه می دهد. (آیین بهره برداری از طرح های اقتصادی و زیر بنایی خراسان رضوی، ۱۷ اردیبهشت ماه)