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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

با هدف ایجاد روحیه خودباوری

جشنواره حرکت در دانشگاه منابع طبیعی گرگان افتتاح شد

جشنواره حرکت در دانشگاه منابع طبیعی گرگان افتتاح شد

گرگان- جشنواره حرکت با هدف ایجاد روحیه خودباوری، هم افزایی و تکثیر اراده های خلاق در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، جشنواره حرکت با حضور رئیس دانشگاه، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد.

دبیر جشنواره، محمدرحیم فیروزه، در حاشیه نمایشگاه اظهار کرد: این جشنواره با هدف ایجاد روحیه خودباوری، هم افزایی و تکثیر اراده های خلاق برگزار می شود.

وی ادامه داد: ۳۰ غرفه در نمایشگاه وجود دارد که ۱۸ غرفه از انجمن علمی و بقیه متعلق به کارآفرینان است.

فیروزه گفت: این جشنواره از ۱۷ الی ۱۹ اردیبهشت دایر است و همه می توانند از ساعت ۱۰ صبح الی چهار عصر از آن بازدید کنند.

وی تصریح کرد: ۹۰ اثر در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی به دست ما رسیده که بخش رقابتی شامل ۱۲ حوزه از قبیل نشریه، کتاب، طرح پژوهشی، اختراع، ابتکار و غیره است.

فیروزه افزود: در بخش نمایشگاهی سه غرفه انتخاب و در اختتامیه از آن ها تقدیر خواهد شد و در بخش رقابتی در هر حوزه یک اثر به عنوان برتر و یک اثر هم به عنوان شایسته تقدیر انتخاب خواهد شد.

وی گفت: آثار برتر به جشنواره ملی حرکت که در آذرماه در تهران برگزار می شود، فرستاده می شوند.

کد مطلب 4289870

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