با تجمیع ۲ دانشگاه مهارتی موافقم/ پیگیری طرح تنکسین سرباز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابراهیم صالحی عمران امروز در نشست مطبوعاتی که در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد، گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای یکی از بزرگترین دانشگاهای کشور است می تواند در حوزه اشتغال که از ابرچالش های کشور است تاثیرگذار بوده و به رفع این معضل کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۲۰ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند و این دانشگاه ۱۷۳ دانشکده و آموزشکده فعال دارد که پتانسیل بالایی در تربیت تکنسین دارد.

صالحی عمران درباره ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی گفت: آموزشکده های فنی و حرفه ای در این کشور به صورت مجزا و بدون ارتباط با هم فعالیت می کنند و متولیان مختلفی نیز دارند وذهماهنگی بین دستگاههای مختلف وجود ندارد و این به صلاح مملکت نیست.

وی ادامه داد: آموزش های مهارتی به صورت جزیره ای توسط بخش های دولتی و غیردولتی ارائه می‌شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور افزود: بنابراین تشکیل شورای ملی مهارت و فناوری ضروری است تا برنامه ریزی دقیق تری در این خصوص ارائه کند.

صالحی عمران گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای آموزش های عام و دانشگاه علمی- کاربردی آموزش های خاص در ارتباط با مشاغل ارائه می کنند و می توانند بصورت هماهنگ و سازماندهی شده در کنار هم تبدیل به یک دانشگاه قدرتمند مهارتی شوند.

وی با بیان اینکه موافق تجمیع دانشگاه علمی – کاربردی و فنی حرفه ای هستم نه ادغام آن، افزود: اما اینکه چه زمانی این اتفاق رخ دهد بسته به شرایط اداری و اجرایی وزارت علوم است.

صالحی عمران در ادامه از ایجاد انجمن دانش آموختگان خبر داد و گفت: وظیفه این انجمن این است که فارغ التحصیلان ما را در بازار کار رصد کند. در حال حاضر ۷۰ درصد از فارغ التحصیلان ما جذب بازار کار شده اند.

وی گفت: اکنون در بسیاری از خوابگاههای ما کارگاهها فعال هستند و دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه در این کارگاهها فعالیت می کنند و تولیدات آنها به بازار عرضه می‌شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در ادامه به دوره کارشناسی ارشد و دکتری فنی و حرفه ای اشاره کرد و افزود: ما در این دانشگاه دوره کارشناسی ارشد و دکتری نداریم و این دانشگاه بیشتر در سطح کاردانی و کارشناسی فعالیت می کند.

صالحی عمران همچنین تصریح کرد: وزارت علوم به این دانشگاه مجوز برنامه ریزی درسی برای آموزش های مهارتی را محول کرده است و ما امسال در حال مطالعه رشته های جدید هستیم تا بسیاری از سرفصل ها و برنامه ها را تغییر دهیم.

وی از دیگر برنامه های این دانشگاه در سال جاری به تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها، تبدیل دانشگاه فنی و حرفه ای به دانشگاه سبز، بهره برداری از پروژه های بالای ۷۰ درصد اشاره کرد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور گفت: با وزارت علوم رایزنی کردیم تا ۴۰ رشته کارشناسی ناپیوسته را در این دانشگاه راه اندازی کنیم.

وی همچنین از رایزنی با وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد دادیم تا برای آنها دبیر فنی و استادکار تربیت کنیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای همچنین از آمادگی این دانشگاه برای ایجاد سرفصل های درسی صنعت خبر داد و گفت: ما آمادگی داریم نیروی انسانی مورد نیاز صنعت را تربیت کنیم.

وی گفت: کارگاهها و آزمایشگاههای ما نیاز به تجهیز دارند و یکی از برنامه های ما تجهیز این کارگاهها هستند.

صالحی عمران در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا راه اندازی ۴۰ رشته کارشناسی باعث نمی شود تا فرایند ورود دانشجویان این دانشگاه به بازار کار با تاخیر انجام شود گفت: رسالت دانشگاه ما تربیت تکنسین است اما ما نباید از مهارت های پیشرفته نیز غافل شویم و باید شرایط ادامه تحصیل پیشرفته را نیز فراهم کنیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره طرح سرباز تکنسین نیز گفت: این طرح پیگیری می‌شود. ستاد نیروهای مسلح طرح توجیهی آن را از ما خواسته است و ما پیگیر این موضوع هستیم.