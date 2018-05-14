گوگل مدت زمان استفاده از موبایل را مدیریت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل اعلام کرده مشغول تهیه ویژگی برای اندروید است که به کاربرانش کمک می کند مدت زمان استفاده از موبایل را مدیریت کنند. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان هشدار داده اند تعداد زیادی از کاربران موبایل و تبلت مدت زمان زیادی مشغول این گجت ها می شوند.

البته گوگل ویژگی Family Links را نیز در اختیار کاربران گذاشته که به والدین اجازه می دهد مدت زمان استفاده از اپلیکیشن های مختلف را در موبایل های فرزندانشان مدیریت کنند.

به هرحال این قابلیت به گوگل کمک می کند تا سرمایه گذاران خود را راضی نگه دارد و به سرنوشت اپل دچار نشود.

سال گذشته سرمایه گذاران اپل به این شرکت درباره استفاده بیش از حد کودکان از آیفون هشدار دادند. اپل نیز تعهد کرد سیستم های نظارتی والدین برای کنترل مدت زمان استفاده از موبایل را ارتقا دهد.