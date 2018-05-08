تهیه بهترین فرآورده خونی برای افراد تالاسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر پورفتح اله در این پیام با اشاره به اینکه چهل و پنج سال پیش، نیازمندان به خون برای درمان خویش محتاج گروه های خون فروش بودند، اظهارداشت: در آن شرایط چشم انداز آینده برای مبتلایان به تالاسمی روشن نبود و رویای دستیابی به دهه سوم و چهارم زندگی دست نیافتنی به نظر می رسید.

وی افزود: همت والای دکتر فریدون علا در پایه گذاری انتقال خون ملی، تلاش ارزشمند پرسنل خدوم سازمان و حضور داوطلبانه اهداکنندگان خون باعث شد که رویا رنگ حقیقت به خود گیرد و امروز شاهد حضور افراد تالاسمی در تمامی سطوح فعالیت های اجتماعی باشیم. تصویر تالاسمی در جامعه امروز دیگر ناتوانی نیست بلکه ایستادگی، تلاش و حضور موثر است.

مدیر عامل سازمان انتقال خون در ادامه این پیام تصریح کرد: در این سال ها گام های بیشماری برای افزایش کیفیت زندگی افراد تالاسمی در سازمان انتقال خون ایران برداشته شده است. حذف خون جایگزین و اهدای خون صد در صد داوطلبانه در سراسر کشور، افزایش اهدای مستمر خون، تهیه خون کم لکوسیت، راه اندازی سیستم پایش در طب انتقال خون با مشارکت مراکز درمانی از جمله اقداماتی است که با هدف تهیه بهترین فرآورده برای مصرف کنندگان خون بویژه افراد تالاسمی انجام شده است.

پورفتح اله خاطر نشان کرد: با عنایت به نتایج بدست آمده از آزمایشگاه های معتبر بین المللی، با افتخار اعلام می کنیم که سلامت خون ایران فراتر از کشورهای در حال توسعه و همسان با کشورهای درجه اول اروپا است و ایجاد شبکه فعال خونرسانی در کشور دسترسی عزیزان به این ماده حیات بخش زندگی را آسان تر نموده است. در سالی که از سوی انجمن بین المللی تالاسمی بر مستندسازی تاکید شده است بر آن خواهیم بود که با ارتقاء نظام مراقبت خون «از رگ اهدا کننده تا رگ مصرف کننده» و انتشار مستندات، شرایطی بهینه در درمان تالاسمی بوجود آوریم.