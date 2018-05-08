پیام رئیس علوم پزشکی شیرازبه مناسبت درگذشت آیت الله ایمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این پیام با اشاره به مجاهدت های آن عالم وارسته در طول سال های حیاتش برای دفاع از ارزش های والای انقلاب اسلامی، با تسلیت این مصیبت جانکاه، برای ایشان خواستار علو درجات شد.

در متن این پیام، آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم وارسته حضرت آیت الله اسدالله ایمانی، نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم انقلابی و متدین استان فارس، حوزه های علمیه و ارادتمندان و خاندان مکرم ایشان تسلیت می گویم.

حضور این فقیه مجاهد از روزهای آغازین نهضت اسلامی و همراهی ایشان با بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران و تبعیت و همکاری با رهبر معظم انقلاب اسلامی و دفاع از ارزش های والای انقلاب اسلامی، از خصوصیات بارز این روحانی انقلابی بود که در یاد و خاطره مردم فهیم استان فارس و سراسر کشور به یادگار خواهد ماند.

حضور ارزشمند این روحانی آگاه به عنوان نخستین نماینده ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، باعث تاثیرات ارزنده ای در ارتقای معنوی و رشد و بالندگی اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه بوده است، او در سالیان اخیر علیرغم تحمل بیماری و عوارض ناتوان کننده آن، لحظه ای دست از تلاش و مبارزه در راه هدایت مردم و تقویت حوزه های علمیه برنداشت و همواره در پاسداری از ارزش های والای انقلاب اسلامی استوار و ثابت قدم ماند. این ضایعه بزرگ، مصیبت جانکاه و واقعه تلخی است که امیدوارم خداوند بزرگ به فضل خود آن را جبران نموده و تحمل آن را برای بازماندگان و مردم استان فارس آسان گرداند و ایشان را با بندگان شایسته خویش محشور نماید.