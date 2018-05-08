به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر سه شنبه در جمع اساتید همدان بابیان اینکه معلمی به دلایل مختلف علمی و اجتماعی و عاطفی، اولین واژه ای است که باید در هر جامعه مورد توجه قرار گیرد، گفت: طی ۴۰ سال اخیر در فراز و فرودهای جامعه نگاه به معلم متفاوت بوده است.

وی افزود: باید جایگاه بهتری برای معلم به طور عام ایجاد شود و باید در نظر داشت مهم ترین عاملی که می تواند جامعه را از گزند آسیب های اجتماعی رها کند، توجه به این جایگاه است؛ زیرا معلم با تربیت صحیح و ایجاد محیط امن می تواند، مامن خوبی برای دانش آموزان ایجاد کند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش به اهمیت تربیت در دوران کودکی اشاره کرد و گفت: در تمام متون علمی بر دو دوره ۶ ساله به عنوان دوران طلایی تربیت تاکید شده، شش سال دامان مادر و شش سال دوران آموزش ابتدایی که اگر بتوانیم به این مقوله ها بپردازیم در ایجاد فونداسیون شخصیت فرزندان کشور موفق خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه بهترین و اولین معلم مادر است، گفت: باید روی مهارتهای فرزند پروری والدین در دوره پیش دبستان کار کرد و برای آن برنامه مدون داشت.

حاجی بابایی با بیان اینکه نباید از دوره پیش از دبستان به هیچ عنوان غفلت کرد زیرا دوران طلایی شکل گیری ابعاد مختلف روانی و اجتماعی و شخصی کودک همین دوران است و با خانواده ای ایمن می توان به تربیت سالم دست یافت؛ به سخنان بنیانگذار کبیر انقلاب مبنی براینکه «به دبستان برسید دانشگاه دیر است» اشاره کرد و گفت: اگر می خواهیم دانشگاههایی با دانشجویانی کارآمد و موثر و دارای رشد همه جانبه شخصیتی داشته باشیم باید تا می توانیم در دوره ابتدایی و دبستان سرمایه گذاری کنیم، زیرا اساس و ریشه تربیت در این دوران است و در دوران بعدی ما کمتر می توانیم مداخله کنیم.

وی افزود: رسیدن به رشد جامعه راهی جز در اولویت قرار دادن آموزش و پرورش و معلم و مدرسه و دانشگاه ندارد و هرچقدر مرجعیت و ارزش معلمان و اساتید در جامعه بیشتر باشد، آن کشور توانمند تر و غنی تر خواهد بود زیرا اساس توسعه هر کشور نیرو و منابع انسانی آن جامعه است که در آموزش و پرورش و دانشگاه تربیت و برای ورود به جامعه مهیا می شوند.

حاجی بابایی بابیان اینکه باید چندین برابر وضعیت فعلی به معلم توجه کنیم ولی این کار را نمی کنیم، گفت: به جبران این بی توجهی در دوران بزرگسالی هزینه هایی مانند اعتیاد، آسیب های اجتماعی، فروپاشی خانواده و طلاق را می پردازیم.

وی باتاکید براینکه مشکل این است که در قامت و تراز نظام جمهوری اسلامی ایران به معلم نگاه نکردیم گفت: بارها حضور مقام معظم رهبری رسیده ام و توصیه های ایشان نشان می دهد که قامت معلم را درک کرده اند و این ها را از سیاستهای کلی آموزش در آموزش وپرورش و دانشگاهها می توان فهمید چراکه توصیه های ایشان در خصوص معلمان، اساتید و نخبگان که می فرمایند «تا من زنده ام از نخبگان دفاع می کنم» موید آن است.

نماینده مردم همدان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه یک کشور فقط از طریق افراد توسعه یافته امکان پذیر است و با آدم های کوچک که کار بزرگ نمی توانند انجام دهند نمی توان به توسعه رسید، گفت: از این رو رهبرانقلاب می فرمایند با اندیشه های بزرگ برای آموزش کشور برنامه ریزی کنید.

وی افزود: بزرگترین خطر برای کشور این است که آدمهای کوچک در جایگاه یک مسئولیت بزرگ قرار گیرند و نتوانند با کارآمدی پیش روند؛ زیرا صحبت از شخص نیست و صحبت از جایگاه و موقعیتهایی است که اگر برای استفاده از فرصتها درست برنامه ریزی نشود، دچار آسیب خواهیم شد.

وزیر اسبق آموزش و پرورش در خصوص لزوم تدوین برنامه های کلان توسعه ای در کشور و تعریف نقشه راه و برنامه عملیاتی برای آن گفت: در حوزه گسترش دانشگاهها نباید صرفا به توسعه کمی بسنده کرد چراکه این نوع نگاه نگاهی جامع به علم و فناوری نیست بلکه باید به ارتقای جایگاه دانشگاه ها اندیشید.

حاجی بابایی همچنین با انتقاد از افزایش قیمت ارز گفت: وقتی فوران قیمت ارز شکل می گیرد، اجناس گران می شود، پول ملی کم ارزش می شود و تنها کسی که سود می برد دولت است.

وی با بیان اینکه این افزایش اشکال ندارد بلکه مهم قدرت توازن است، گفت: باید حقوق و قیمت مسکن و قیمت طلا متناسب رشد کند تا ثبات داشته باشیم اما این روند فشارهای سنگینی به جامعه وار کرده که بزرگترین علت آن را در ضعف مدیریت می توان دید.

وی گفت: باید در دولت هم صدایی وجود داشته باشد و با وحدت و همدلی مشکلات را حل کرد.

وی با انتقاد از بانکها گفت: بانکها در ایجاد التهاب اقتصادی در جامعه مقصر هستند، باید از حرکت در مسیر دلالی خارج شوند و به تولید فکر کنند.

رئیس کمیسیون برنامه ششم توسعه گفت: جایگاهها و ماموریتها و اهداف در برنامه ششم آمده ولی برنامه اجرا نمی شود اما مجلس برای پیشبرد امور دولت همه توان خود را به صورت حتی افراطی درراستای حمایت از دولت بکار گرفته است و وقت آن است که با تمام توان و بدون حاشیه سازی و تنش فقط به حل مشکلات مردم بپردازیم.

وی افزود: جایگاهها و ماموریت ها در برنامه ششم توسعه کاملا تعریف شده و مشخص است اما، برنامه اجرا نمی شود.

حاج بابایی با تاکید براینکه مجلس همه توان خود را به صورت افراطی برای حمایت از دولت بکار گرفته است، گفت: باید حزب و گروه بازی را رها کنیم و تنها به کار و پیشرفت و توسعه فکر کنیم.