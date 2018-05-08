به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال تهران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

تعویض مرتضی تبریزی در دقیقه ۶۷ مسابقه با محمدرضا عباسی از نکات قابل توجه این بازی به شمار می‌رفت.

نکته جالب توجه این موضوع، اعتراض یکی از هواداران پشت نیمکت ذوب‌آهن به تعویض تبریزی بود که با واکنش قلعه‌نویی سرمربی ذوب‌آهن همراه شد.

عملکرد سید مهدی رحمتی در این مسابقه بارها با تشویق هواداران این تیم همراه شد.

محمد نژاد مهدی، بازیکن تیم ذوب‌آهن اصفهان در دقایق پایانی نیمه دوم بازی به دلیل دریافت کارت زرد دوم از مسابقه اخراج شد.

بعد از اخراج نژاد مهدی به دلیل خطای دست روزبه چشمی، داور مسابقه اعلام پنالتی کرد که این ضربه از سوی ولسیانی وارد دروازه استقلال شد.

در پایان بازی بازیکنان استقلال و سرمربی این تیم به سمت داور مسابقه رفته و نسبت به عملکرد وی اعتراض کردند.

رشید مظاهری و بازیکنان استقلال هم بعد از به صدا در آمدن سوت بازی به شدت به شادی و خوشحالی پرداختند.