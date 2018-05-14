به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبداللهی در نشست مشترک رئیس، اعضای هیات رئیسه، اتاق تعاون و فعالان این بخش با معاون اقتصادی وزیر امور خارجه که در اتاق تعاون ایران برگزار شد با تشریح نقش و سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور گفت: بخش تعاون منبعث از قانون اساسی است و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی کشور اقتصاد تعاونی در کنار اقتصاد بخش خصوصی و دولتی به عنوان یکی از سه رکن مهم اقتصادی کشور تعریف شده است.

وی با اشاره به اینکه در ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاون توجه ویژه ای شده است، ادامه داد: بر اساس ماده ۹۱ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اتاق تعاون به عنوان مشاور در کنار سایر سران قوا فعالیت می کند و همچنین در شوراهای عالی تصمیم گیر، عضویت دارند.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در کشور بالغ بر ۱۰۰ هزار تعاونی فعال وجود دارد، افزود: البته تعداد تعاونی های ثبت شده بسیار بیش از این میزان است اما طی چند سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، تعدادی از این تعاونی ها تعطیل شده است.

وی افزود: تعاونی ها در بیش از ۱۲۰ رشته شغلی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، پتروشیمی، صنعت دام و طیور، حمل و نقل و دانش بنیان فعالیت می کنند.

عبداللهی با تاکید بر اینکه بر اساس هدف گذاری اسناد بالادستی، بخش تعاون باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار می گرفت، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده در حال حاضر سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی بالغ بر ۷ درصد است که با سهم ۲۵ درصدی، فاصله زیادی دارد.

رئیس اتاق تعاون ایران اعضای تعاونی های کشور را ۱۴ میلیون نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر ازجمعیت کشور از خدمات تعاونی ها بهره می برند که این میزان با احتساب تعاونی های سهام عدالت حدود ۵۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.

وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه حاکمیت و همچنین اتاق تعاون ایران به عنوان متولی غیردولتی، بخش تعاون را مدیریت و نظارت می کند.

عبداللهی با بیان اینکه در دنیای امروز موضوع سیاست و اقتصاد قابل تفکیک نیست ادامه داد: در عین حال اقتصاد تعاونی طی سال های گذشته در حوزه دیپلماسی مغفول مانده که امیدواریم پیوند فعالیت های بخش تعاون و معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه آثار خوبی را برای بخش اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه یک دستگاه اقتصادی نیست گفت: اما این وزارتخانه قطعا می تواند تسهیل کننده فرآیند فعالیت های اقتصادی به ویژه در بیرون از مرزها باشد که انتظار داریم در دوره احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به بخش تعاون و فعالان این بخش توجه ویژه ای شود.

وی با تاکید بر حمایت از بخش تعاون برای استفاده از فرصت های تجارت خارجی گفت: اگر دولت بتواند با گشایش خطوط اعتباری از این بخش حمایت کند، مزیت تعاون در تجارت خارجی را تقویت می کند و این بخش می تواند نقش موثرتری در دستیابی به بازارهای منطقه ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست روسای اتحادیه های تعاونی های تخصصی در بخش های مختلف به ارائه مشکلات خود در حوزه دیپلماسی و سیاست گذاری اقتصادی پرداختند و درخواست رفع مشکلات و موانع اقتصادی در بازارهای خارج از کشور را از معاون اقتصادی وزیر امور خارجه داشتند.

در این نشست مدیرعامل اتحادیه تعاونی پسته به مشکلات صادرات پسته و از دست دادن بازار صادراتی این محصول طی سال های گذشته اشاره کرد.

همچنین مدیرعامل اتحادیه های تعاونی حمل و نقل با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از جابجایی کالا و ۹۰ درصد از حمل و نقل مسافر دریایی توسط بخش تعاون صورت می گیرد خواستار رفع موانع بین المللی موجود در این حوزه شد.

همچنین استفاده از مزیت صادرات خدمات به ویژه خدمات گردشگری از دیگر مطالبات مدیرعامل اتحادیه تعاونی حمل و نقل بود که به گفته وی نوار ساحلی ۵۸۰۰ کیلومتری ایران می تواند فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه جذب گردشگر باشد.

فعالان بخش تعاون در حوزه های صادرات آبزیان، خدمات فناوری اطلاعات و همچنین بخش فولاد نیز به ارائه مشکلات خود پرداختند.