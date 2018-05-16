به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا امینی در جریان برگزاری کارگاه مهارت های مداخله ای آسیب های اجتماعی در حوزه زنان در اراک، اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی موجب می‌شود که زنان جامعه نتوانند مسیر تکامل انسانی و اجتماعی خود را طی کنند و همین امر تاثیرات منفی بر ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان دارد.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی معلول عوامل مختلفی هستند، افزود: این آسیب‌ها در سطح خرد و کلان مطرح هستند، امروز با توجه به تحولات مختلف جوامع، تنوع آسیب‌های اجتماعی و افراد در معرض خطر نیز در حال تغییر شکل و افزایش است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی بیان کرد: هرچه از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کنیم به نتایج مطلوب تری می‌رسیم، علاوه بر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بایستی به افراد آسیب دیده نیز توجه کرد و نباید این حوزه مغفول واقع شود.

امینی ادامه داد: لازم است برای توانمندسازی زنان آسیب دیده اجتماعی از نظر اقتصادی اقدام شود. در این مسیر در ابتدا باید آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی به آنان آموخته شود و در گام بعدی با ایجاد تعاونی‌های تخصصی و تخصیص سرمایه‌های اولیه، امکان استفاده این بانوان از مهارت کسب شده را فراهم کنند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: آموزش مهارت های اجتماعی به زنان آسیب دیده، می‌تواند باعث ایجاد تغییرات مثبتی در زندگی آنان شود. این آموزش‌ها چندین کارکرد دارد، به گونه‌ای که نه تنها می‌تواند از بروز مشکلات بیشتر برای زنان آسیب دیده پیشگیری کند؛ بلکه در کاهش آسیب‌های دیگری مانند اعتیاد، خودکشی و فرار از منزل نیز موثر است.

وی با اشاره به انواع مداخله بهزیستی در حوزه آسیب‌های بانوان عنوان کرد: بهزیستی اطلاع رسانی، آموزش، توانمندسازی، حمایت، بازپروری، توانبخشی و بازتوانی زنان آسیب دیده را دنبال می کند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی توضیح داد: همچنین بهزیستی بازنگری در روش ها و اتخاذ رویکردهای نوین در حوزه حمایتی از زنان آسیب دیده اجتماعی را در دست بررسی قرار داده است.