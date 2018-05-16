ضرورت برخورد با پزشک نماها/ قصد تخریب جامعه پزشکی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی نوبخت صبح چهارشنبه در اولین جشنواره آموزشی نظام پزشکی تهران بزرگ با عنوان این مطلب که در روزهای حساسی به لحاظ سیاسی و اجتماعی قرار داریم، اظهار داشت: متأسفانه برخی تلاش می کنند که جامعه را از درون دچار آسیب کنند.

وی تأکید کرد: تجربه نشان داده هر وقت ما منسجم بوده ایم، وضعیت ما خوب بوده و هر وقت این انسجام از بین رفته عده ای با هدف ایجاد فاصله دست به توسعه در جامعه می زنند.

نوبخت ادامه داد: مسائلی که این روزها در جامعه پزشکی شاهد هستیم حاکی از توطئه هایی است که می خواهد این جامعه را تخریب کند در حالی که کشور در پزشکی سرآمد است و حرف های زیادی در منطقه و جهان برای گفتن داریم.

به گفته نوبخت موضوع پیوند کبد که یکی از پیوندهای خیلی سخت در جهان تلقی می شود، در ایران با موفقیت در حال انجام است به طوری که در مقیاس جهانی، تنها در یک مرکز ایران، بالای ۵۰۰ پیوند کبد انجام شده در حالی که در یک مرکز کشور آمریکا، تنها توانسته اند ۳۴۸ مورد پیوند کبد انجام دهند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: حالا در این روزها، جراید مسائلی را علیه جامعه پزشکی نقد می کنند که متأسفانه باعث از بین رفتن اعتماد مردم به پزشکان می شود.

وی اظهار داشت: این که گفته شده بنده موافق هستم که تا ۷۰ درصد مالیات از پزشکان کسر شود کذب است و چنین حرفی را نزدم.

نوبخت خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که موضوع تخریب جامعه پزشکی می بایست در دستور کار شورای عالی نظام پزشکی قرار گرفته و بررسی شود که چرا علیه جامعه پزشکی، تخریب صورت می گیرد.

وی افزود: ما باید ببینیم کجا قرار داریم و اگر لازم بود سازمان نظام پزشکی با پزشک نماها برخورد جدی کند.

نوبخت همچنین در ارتباط با نقل قول هایی که از وی در خصوص گرفتن اختیارات از سازمان نظام پزشکی مطرح شده است، تصریح کرد: بنده این موضوع را به شدت تکذیب می کنم و معتقدم اختیارات این سازمان بخصوص در تعرفه ها و مالیات باید به سازمان نظام پزشکی بازگردد.