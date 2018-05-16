یزدانی، محبی و گرایی مورد تشویق قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی با توجه به اتفاقات و حواشی رقابتهای انتخابی تیم ملی، برخی از کشتی گیران خاطی را جریمه کرد. در کنار این احکام، برخی از کشتی‌گیران هم به دلیل رفتار جوانمردانه خود مورد تشویق کمیته انضباطی قرار گرفتند که این احکام تشویقی نیز به شرح زیر است:



۱-یداله محبی تشویق نمادین با اعطاء ۳ سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر

۲-حسن یزدانی تشویق نمادین با اعطاء ۲ سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر

۳- محمدعلی گرایی تشویق نمادین با اعطاء یک سکه بهار آزادی به همراه لوح تقدیر



دلایل تشویق نفرات به شرح زیر اعلام شد:

۱- حضور و انجام مسابقات فینال برای کسب دو پیروزی از سه مسابقه، از سوی حسن یزدانی، علیرغم آسیب دیدگی دنده، پس از یک نوبت پیروزی بر رقیب فینالیست خود از مصادیق رفتار جوانمردانه بوده است. لازم به توضیح می داند که حسن یزدانی علیرغم توصیه برخی ازاطرافیان، مبنی بر عدم ادامه مسابقات، و اعلام انصراف از دور دوم مسابقه با حریف مازندارانی خود، پیشنهاد مذکور را نپذیرفت و در فینال دوم نیز بر روی تشک حاضر شده و مسابقه خود را ادامه داد.احترام به قانون و احترام به حق سایر رقبا رفتار ارزشمندی بود که از جانب حسن یزدانی در این مسابقات ملاحظه شد.

۲- رفتار جوانمردانه یداله محبی در کنار تنش هایی که از سوی نزدیکان و هواداران وی پس از انجام دو مسابقه ایشان با پرویز هادی در فینال ملاحظه گردید. مشارالیه علیرغم اینکه خود نیز به رای اعلام شده داوران معترض بود، اما در آرام کردن هواداران و تنش هایی که از سوی ایشان در اعتراض به آرای داوری دنبال می گردید، با نهایت سعه صدر رفتار بسیار ارزشمندی را در آن شرایط ملتهب انجام داد، که نمی توان به سادگی از آن گذشت.

۳-رفتار ارزشمند محمد علی گرایی در کنترل مربی خود و جلوگیری از اقدامات تنش زایی که پس از کشتی مشارالیه با پژمان پشتام از سوی هوادارانش در حال شکل گیری بود.