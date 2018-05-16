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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

جمع آوری ۴۰ هزار کتاب خطی نفیس در کشور

جمع آوری ۴۰ هزار کتاب خطی نفیس در کشور

ساری - معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور از جمع‌آوری ۴۰ هزار کتاب خطی نفیس و باارزش در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور خبر داد.

سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه معرفی رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران بابیان اینکه ۴۰ هزار کتب خطی نفیس و ارزشمند جمع‌آوری‌شده است، شمار اسناد موجود در مرکز اسناد را  پنج میلیون فقره سند اعلام کرد.

وی بابیان اینکه همچنین سه میلیون جلد کتاب نیز در مرکز اسناد و کتابخانه ملی موجود دارد، جمع‌آوری اسناد تاریخی و شفاهی را از برنامه‌های این سازمان برشمرد.

موسوی ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا نسبت به ترغیب و فرهنگ‌سازی مردم برای ارائه اسناد تاریخی و قدیمی به سازمان اسناد برنامه‌ریزی کنیم و اگر لازم بود اسناد تاریخی باارزش و نفیس را خریداری کنیم.

امین آزادیان به‌عنوان رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی مازندران معرفی شد.

کد مطلب 4298335

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