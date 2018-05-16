صدور بیش از ۱۰ میلیون کد سهامداری

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه تا پایان اسفند ماه سال ۹۶ تعداد ۹ میلیون و ۹۴۸ هزار کد بورسی صادر شده بود که در سال ۹۷ از میزان از ۱۰ میلیون کد هم فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، جزییات آمار اعلام شده نشان می دهد که تعداد کدهای بورسی در بازار سرمایه در سال ۹۷ به ۱۰ میلیون و ۲۰۹ هزار کد رسیده است.

گفتنی است در سال ۹۶ کل کدهای بورسی صادر شده در بازار سرمایه به میزان ۶۰۰ هزار کد در آمارهای اعلام شده، ثبت شده است.

تعداد کدهای معاملاتی خارجی

این گزارش می افزاید : تعداد کدهای معاملاتی خارجی هم تا به امروز به ۱۰۷۶ رسیده که این آمار نسبت به آخرین آماری که در سال ۹۶ اعلام شد نیز با رشد همراه بوده است.

لازم به ذکر است که پس از آزادسازی سهام عدالت و ورود این سهام به بورس برای معامله آن، به تعداد مشمولان سهام عدالت کد بورسی صادر خواهد شد که در این وضعیت تعداد کدهای سهامداری به مرز ۶۰ میلیون کد نیز خواهد رسید.