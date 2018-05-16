فرهنگ و اعتقادات هدایتگر تصمیمات کلان کشورباشد/خطر نفوذ فرهنگ غرب

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بنیانیان ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه دومین جشنواره دین و رسانه و کارگاه سواد رسانه ای که ویژه خبرنگاران برگزار شد؛ با بیان اینکه سواد رسانه‌ای مجموعه‌ای از مهارت‌های قابل یادگیری است که به توانایی دسترسی، تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام‌های رسانه‌ای اشاره دارد، گفت: در محیط رسانه‌ای امروز باید قادر به درک بهتر پیام‌های رسانه‌ای بود.

وی با تاکید براینکه فعال رسانه ای باید در عرصه‌های روانشناسی، مطالعات فرهنگی و زبان‌شناسی و حتی روانشناسی حداقل‌ها را بداند، افزود: برای تغییر دادن باور افراد باید سخنانی متناسب با شخصیت مخاطب بیان کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با تاکید بر تلاش برای مدیریت تحولات فرهنگی؛ گفت: فرهنگ همان اعتقادات، ارزش‌ها و الگوهای رفتاری و تعاملات اجتماعی است که در روابط روزمره جریان پیدا می‌کند.

نخبگان باید با توجه به متون اسلامی و تاریخی و فرهنگی و شرایط امروز تعریف جدیدی از مهندسی فرهنگی ارائه کنند بنیانیان با بیان اینکه رصد و آسیب‌شناسی فرهنگی بخشی از این مدیریت را شامل می شود، گفت: نخبگان باید با توجه به متون اسلامی و تاریخی و فرهنگی و شرایط امروز تعریف جدیدی از مهندسی فرهنگی ارائه کنند.

وی باتاکید براینکه ممکن است افرادی به دلیل منافع شخصی مواردی را وارد فرهنگ کرده باشند اما جامعه‌ای که خواهان کمال و ترقی باشد باید موضوعات فرهنگی را بررسی کند، گفت: فرهنگ و اعتقادات باید هدایت‌گر تصمیمات کلان کشور باشد.

وی با بیان اینکه اگر فرهنگ را به عنوان یک خانواده در نظر بگیریم اعضای آن باید با یکدیگر هم فکر و هم جهت باشند تا مشارکت اصلی میان آنها ایجاد شود، گفت: تغییرات فرهنگی به صورت آگاهانه و ناآگاهانه صورت می‌گیرد که در شرایط موجود ۷۰ درصد تغییرات فرهنگی به صورت ناآگاهانه است و کسی که در رسانه کار می‌کند باید بخش ناخودآگاه را به آگاه تبدیل کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید براینکه کارهای فرهنگی بدون حکومت دینی کاری نتیجه بخش نخواهد بود، گفت:تمامی افراد جامعه در قبال فرهنگ مسئولیت دارند و متناسب با میزان نفوذ و موقعیت خود در تغییرات آن اثرگذارند.

وی با بیان اینکه سواد رسانه‌ای به افراد جامعه کمک می کند تا چگونگی ایجاد پیام‌های رسانه‌ای را درک کنند، افزود: نظام فرهنگی غرب هر لحظه در حال رشد و نفوذ است و باید برای آن فکری کرد.

ارتباط، محور اصلی پیاده کردن ادیان الهی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان نیز با بیان اینکه ارتباط، محور اصلی پیاده کردن ادیان الهی است، عنوان کرد: ارتباط گرفتن در هر برهه‌ای امکانات خاص خود را می‌طلبد و تا ارتباط با خدا نباشد ادامه هیچ ارتباطی میسر نیست.

حجت الاسلام علی دشتکی با بیان اینکه خداوند انسان را به گونه‌ای آفریده که حیات آن بستگی به ارتباط دارد، عنوان کرد: این ارتباط از صدر اسلام بوده و تا امروز نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه رسالت انبیاء سعادت و خوشبختی بشر است، گفت: ارتباط یک ضرورت برای زیستن و سعادت بشر برای رسیدن به هدف است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به برگزاری جشنواره دین و رسانه اشاره کرد و هدف از برگزاری جشنواره دین و رسانه را تعمیق در باورهای دینی و نهادینه کردن سلامت اجتماعی برشمرد و عنوان کرد: با برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌توان پیام خود را به مخاطبان رساند.