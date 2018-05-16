۳۰ درصد مدارس کشور نیازمند تخریب و بازسازی مجدد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهراله رخشانی مهر، در حاشیه افتتاح پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه دوره اول متوسطه شهدای صنعت نفت اهواز که ظهر امروز برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در استان خوزستان نیز ۳۰ درصد مدارس کشور باید تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی شوند، اظهار کرد: البته مقام سازی اهمیت بیشتری دارد چراکه با هزینه کمتری می توان تعداد بیشتری از مدارس را به چرخه آموزشی کشور برگرداند.

وی افزود: سرانه فضای آموزشی استاندارد در دنیا ۸.۲ مترمربع و در کشور ۵.۴ مترمربع است که ۱۱ استان کشور از جمله خوزستان زیر خط میانگین کشوری هستند.

رخشانی مهر بیان کرد: استان تهران، البرز و گیلان نیز جزو این ۱۱ استان زیر خط فقر هستند و باید برای رسیدن آنها به خط میانگین تلاش و در مرحله بعدی نیز باید مدارس نیازمند تخریب را بازسازی کامل کرد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: بند سه ماده ۶۳ قانون برنامه ششم به این موضوع اشاره دارد که سه میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی برای تخریب و بازسازی مدارس کشور به سازمان نوسازی مدارس کشور اختصاص پیدا کند؛ اگر این عدد در اختیار ما قرار بگیرد، شتاب و سرعت ما برای رساندن سرانه فضای آموزشی به میانگین کشوری بیشتر می شود و علاوه بر این مدارس نیازمند تخریب و بازسازی نیز در دستور کار قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به اینکه امروز مدیران استانی، ملی و خیران با مردم در این مراسم حضور دارند، ادامه داد: آموزش کلید توسعه کشور است و توجه ویژه به موضوع آموزش را از چنین جمعی می توان متوجه شد.

رخشانی مهر گفت: حضور خیران مدرسه ساز همیشه چشمگیر است و امیدوارم بتوانیم سهم دولت از خزانه را محقق کنیم.