هدفگذاری برای تجارت یک میلیارد دلاری ایران و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد رضا فیاض در زمینه دستاوردهای کمیسیون مشترک ایران و قطر با بیان اینکه سال گذشته حجم روابط تجاری ۲ کشور ۳۲۰ میلیون دلار بود افزود : کمیسیون مشترک ایران وقطر بعد از ۱۲ سال توقف، دو روز کاری به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوحه قطر برگزار شد و توافقنامه این کمیسیون به امضای دو وزیر رسید.

وی تصریح کرد : هیات ایرانی در این کمیسیون شامل ۴۰ نفر از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و ۴۰ نفر از بخش دولتی بود و در خصوص مسایل اقتصادی و تجاری گفتگو شد ، گرچه حجم روابط تجاری ۲ کشور رشد خوبی داشته ولی راضی کننده نبود و بعد ازهدفگذاری جهش سه برابری ، جهش بالاتری را نیز هدفگذاری کردیم.

فیاض یاد آور شد : درکنار این تصمیمات بنا شد کمیته ویژه ای نقشه راهبرد ۵ ساله ایران وقطر را طراحی کند که این هم جزو دستاوردهای اجلاس است .

به گفته وی تسهیل ورود تجار ایرانی ، تسهیل صدور روادید برای هر دو طرف ؛ بحث و گفت و گو در خصوص مسایل اقتصادی تجاری بانکی ، سرمایه گذاری های متقابل، حمل ونقل و ارتباطات تکنولوژی ، مناطق آزاد ، کشتاورزی و محیط زیست ، انرژی صنعت ، نفت و گازو پتروشیمی گردشگری و گردشگری سلامت حوزه هایی بود که در این اجلاس در خصوص آنها بحث و گفتگو و تصمیمات خوبی گرفته شد .

فیاض افزود : نمایندگان دو طرف همچنین در مورد کشاورزی و شیلات و صادرات محصولات کشاوزی و دامداری گفت و گو و توافق کردند .

رییس هیات کارشناسی اعزامی ایران به کمیسیون مشترک ایران و قطر ادامه داد: در خصوص تبادل خدمات فنی و مهندسی از ایران به قطر و سرمایه گذاری در صنعت و معدن و صنایع معدنی نیز بحث و تبادل نظر شد .

فیاض در ادامه ازامضای اسناد فیمابین در خصوص استاندارد متقابل دو کشور در آینده نزدیک خبر داد و افزود : بعد ۱۲ سال توقف برگزاری این کمیسیون گام مناسبی برای ساماندهی روابط ۲ کشور بود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم تسهیل حمل و نقل بین دو کشور گفت : در خصوص حمل و نقل دریایی هوایی و ریلی و نیز تردد شناورهای دو کشور و استفاده از بنادر گفتگو شد که امیدواریم در ماههای پیش رو گشایش بیشتری در این خصوص صورت گیرد.

گفتنی است اجلاس آینده کمیسیون مشترک ایران و قطر سال آینده در تهران خواهد بود .