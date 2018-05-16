توسعه ارتباطات سازمان در گرو نقش آفرینی اثربخش روابط عمومی

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: روابط عمومی در حقیقت چشم و گوش یک سازمان است و نقش پل ارتباطی را بین سازمان و مخاطبین ایفا می کند. روابط عمومی چیزی جز تفهیم و تفاهم متقابل در داخل و خارج از سازمان نیست.

روابط عمومی ها در صورت عملکرد صحیح، نقش تاثیرگذار و ارزنده ای در موفقیت دستگاه های دولتی و خصوصی، ایفا می کنند و برای اینکه شاهد روابط عمومی های بیش از پیش موفق و کارآمد باشیم؛ باید افراد باتجربه، آگاه و تحصیل کرده در این حوزه برای فعالیت در نظر گرفته شوند.

هم اکنون در عصری قرار داریم که هر روز شاهد شکل گیری فرم های جدیدی از رسانه های اجتماعی هستیم، بنابراین آگاهی و دانش رسانه ای مدیر و کارشناسان این واحد برای تحقق یک روابط عمومی مدرن و موفق، شاخصه ای بسیار مهم است.

از سوی دیگر یکی از مهمترین جنبه های کار روابط عمومی، تولید محتوای رسانه ای است که هرچه روابط عمومی ها در این زمینه دقیق تر و حرفه ای تر عمل کنند، در اطلاع رسانی و اقناع مخاطب بیشتر موفق خواهند بود؛ زیرا گاهی یک واژه بهتر از جمله ها و گاهی یک قطعه عکس بهتر از ساعت ها حرف و بحث، می تواند در دل مخاطب بنشیند و اثرگذاری داشته باشد.

در حقیقت مجموعه عملکرد روابط عمومی و ارتباطات در یک سازمان، تماما برنامه ریزی، عمل و ارزیابی بوده و به تعبیر بهتر کار روابط عمومی، حرکت دقیق روی مرزهای مشترک دانش و هنر است.

شمّ هنری و دانش بالا لازمه کارگزاران روابط عمومی است

عاطفه محمدخانی، مدرس دانشگاه در رشته روابط عمومی نیز، در زمینه نقش روابط عمومی در سازمان اظهار داشت: روابط عمومی در واقع ویترین یک سازمان است و کارگزاران واحد روابط عمومی بایستی افرادی صبور ، آشنا به فن سخنوری، آشنا به مفاهیم هنر و دارای اطلاعات عمومی و تخصصی بالا باشند.

کارگزاران واحد روابط عمومی بایستی افرادی صبور ، آشنا به فن سخنوری، آشنا به مفاهیم هنر و دارای اطلاعات عمومی و تخصصی بالا باشند وی ضمن بیان اینکه شمّ هنری و دانش بالا لازمه کارگزاران روابط عمومی است، بیان کرد: روابط عمومی ها در صورت عملکرد صحیح، نقش تاثیرگذار و ارزنده ای در موفقیت دستگاه های دولتی و خصوصی، ایفا می کنند.

محمدخانی افزود: خوشبختانه در حال حاضر رشته دانشگاهی تحت عنوان علوم ارتباطات و روابط عمومی در دانشگاه های استان وجود دارد و افراد زیادی در همین رشته از دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند که می طلبد روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان از دانش و تخصص این افراد بهره بگیرند.

وی خاطرنشان ساخت: همچنین افرادی نیز که در حوزه روابط عمومی فعالیت دارند و رشته تحصیلی آنان مرتبط با روابط عمومی نیست، باید در این راستا آموزش ببینند، البته در این زمینه طی سال های اخیر در سازمان ها دوره های آموزشی مختلفی برگزار شده، اما با توجه به تحول روز افزون حوزه ارتباطات، بایستی دانش فعالان حوزه روابط عمومی به روز شود.

صداقت و عملکرد شفاف مولفه های مهم در کار روابط عمومی

همچنین قاسم عسگری، مدیر روابط عمومی کمیته امداد استان مرکزی در گفت و گو با مهر اظهار داشت: لازمه درخشش روابط عمومی در سازمان ها این است که نگاه مدیران به واحد روابط عمومی یک نگاه کلان باشد.

وی افزود: صداقت، عملکرد شفاف، جسور بودن و در عین حال رعایت خط قرمزها از مهم ترین ویژگی های یک روابط عمومی موفق است.

تجربه نشان داده سازمان هایی که اقبال بیشتری در ابعاد مختلف ارتباطات خود داشته اند ناشی از نگاه گسترده و آینده نگرانه مدیران آنها به نقش و جایگاه روابط عمومی بوده است عسگری گفت: با توجه به اینکه امروز ابزارهای مختلفی برای اطلاع رسانی و ارتباط با مردم در دست روابط عمومی ها قرار دارد، سازمان ها باید از تریبون روابط عمومی ها با مردم ارتباط بگیرند.

مدیر روابط عمومی کمیته امداد استان مرکزی عنوان کرد: تجربه نشان داده سازمان هایی که اقبال بیشتری در ابعاد مختلف ارتباطات خود داشته اند ناشی از نگاه گسترده و آینده نگرانه مدیران آنها به نقش و جایگاه روابط عمومی بوده است.

وی افزود: همچنین باید نقاط قوت و ضعف و مشکلات روابط عمومی ها به درستی بررسی شده و برای رفع این مشکلات و ارتقای فعالیت های ارتباطاتی، برنامه ها و چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت در سازمان ها تدوین شود.

با توجه به آنچه گفته شد روابط عمومی یک کار تخصصی است که برای موفقیت در آن باید از افراد دارای دانش لازم و شناخت کافی بهره مند شد. از آن جا که روابط عمومی به عنوان بازوی مدیریت در داخل و بیرون از سازمان ایفای نقش می کند، وجود مدیریت آگاه و آشنا به نقش کلیدی روابط عمومی، پشتیبان خوبی برای ارتقای روند فعالیت روابط عمومی ها است.