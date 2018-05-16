به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت حمید محمدی در همایش مدیران ستادی سازمان با مدیران و معاونین کاروان و مجموعه حج ۹۷ استانهای کرمان و یزد به بررسی برنامه های انجام شده در حوزه حج تمتع سال جاری پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در مراسم حج سال گذشته امنیت، کرامت و عزت حجاج ایرانی را شاهد بودیم و البته این مهم نیز جزوه اولویت های حج جاری نیز خواهد بود.

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه مسائل حج گذشته کاملا مورد آسیب شناسی قرار گرفته و برنامه های امسال با دقت برنامه ریزی شده است، گفت: امسال ۲۴ کارگروه تخصصی برای برنامه ریزی در حوزه عملیاتی حج دایر شد.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: نتایج کارشناسی منجر به برنامه ریزی در حوزه اجرایی حج شد و این عملکرد دست اندرکاران بسیار حائز اهمیت است.

محمدی با بیان اینکه گام اول در حج برنامه ریزی مدون و درست است، اظهار کرد: گام دوم عملکرد صحیح وجدیت در کار است.

وی خطاب به دست اندرکاران ذیربط و حاضران نشست اظهار کرد: مدیران ومعاونین و مدیران راهنما و ... زنجیره اتصال برنامه ریزان ارشد سازمان با زائران هستند.

رئیس سازمان حج و زیارت با تبیین اهمیت نقش مدیر کاروان در امور زیارتی گفت: ابعاد مختلف سفر حج به خوبی باید توسط مدیران کاروانها برای زائران تبیین شود.

محمدی به وضعیت اسکان در مدینه و برخی دغدغه ها در این رابطه اشاره کرد و گفت: اسکان در مدینه چالش جدی این سالها محسوب می شود چر ا که هتل های بخش مرکزی مدینه تخریب شده اند و محل اسکان به اندازه تعداد زائران و انبوه جمعیت وجود ندارد.

وی افزود: حد اکثر اقامت در مدینه ۶ روز است و زائران باید نسبت به این علت اصلی این امر که فقدان هتل کافی و مناسب در مدینه است، کاملا توجیه شوند.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین از تلاش برای فراهم شدن بستر لازم برای تهیه سوغات از داخل کشور خبر داد و گفت: مجموعه های های مطرح داخلی، خدماتی را در بحث سوغات ارائه می کنند و این امر به عنوان یک فرصت و امکان در اختیار حجاج قرار دارد.

محمدی با اشاره به اقامت در مشاعر گفت: توجیه زائرین نسبت به شرایط کلی ایام تشریق، محدودیتهای بسیاری که در این بخش مهم از سفر وجود دارد از جمله کمبود وسعت اسکان باید خیلی واضح برای حجاج عزیز تشریح شود.