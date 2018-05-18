واردات تجهیزات پزشکی تحت الشعاع نوسانات نرخ ارز و برگشت تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله نیکفر، در پی جلسه‌ای که با مسئولان حوزه غذا و دارو در کمیسیون بهداشت داشتند در رابطه با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار دارو، اظهارداشت: شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات پزشکی از دولت انتظار کمک و مساعدت دارند تا بتوانند روی پای خود بایستند، کما اینکه این شرکت‌ها مطالباتی دارند که هنوز به آنها پرداخت نشده است و دغدغه به روز رسانی این بخش را دارند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس، ادامه داد: اگر دولت هزینه‌هایی که در زمینه واردات کالاهایی که نیاز زیادی به آنها وجود ندارد را از لیست واردات حذف کند، می‌توان مبالغی که از این بخش صرفه‌جویی می‌شود را در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان دارو هزینه کرد.

وی خاطرنشان کرد: بی‌تردید به دلیل خروج آمریکا از برجام و برگشتتحریم‌ها باید همه کمک کنند تا بیمارانی که داروهای مورد نیاز آنها از خارج وارد می‌شود، آسیب جدی نبینند و زندگی آنها به خطر نیفتد.

این نماینده مجلس، با یادآوری اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی نیز قطعا نوسانات نرخ ارز بر قیمت این کالاها تاثیر خواهد گذاشت، تاکید کرد: البته اگر دولت با تخصیص همان دلار ۴۲۰۰ تومانکه برای این موارد تعیین کرده است به تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش کمک کند، از سوی دیگر از تولیدکنندگان داخلی که در این حوزه فعالیت دارند، حمایت کند، با تقویت تولیدات آنها می‌توان بدون نگرانی نیاز موجود در کشور را برطرف کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد تاثیر مضاعفنوسانات نرخ ارز بر آزمایشگاه‌هایی که ناچار شده‌اند در سال جدید به دلیل مشکلات مالی وسایل مورد نیاز خود را به صورت دست دوم تهیه کنند تصریح کرد: اگر واردات این بخش به موقع صورت نگیرد، قطعا تمام بخش‌های فعال در حوزه سلامت آسیب خواهند دید و بعد از این نمی‌توان مطالبات آنها را نیز پرداخت کرد که این موضوع بر تولید و عرضه کالاها اثر گذاشته، همچنین بر نحوه ارائه خدمات این بخش‌ها هم اثرگذار خواهد بود.