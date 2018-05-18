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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۵

با هدف تسهیل صادرات؛

مجوز بورس در گمرک الکترونیکی شد

مجوز بورس در گمرک الکترونیکی شد

صدور مجوز بورس در گمرک جمهوری اسلامی ایران، الکترونیکی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ارائه مجوز بورس صادراتی برای کالاهای زیر در لحظه تنظیم اظهارنامه صادراتی الزامی است:

آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار(مثل meslin)|١١٠١٠٠٠٠

قیر نفت(از ردیف ٨ لغایت ٢٤ نامه آن سازمان) |٢٧١٣٢٠٠٠

سایر تفاله های نفت یا روغن حاصل از مواد معدنی قیری(وکیوم باتوم) |٢٧١٣٩٠٠٠

گندم دامی دروم |١٠٠٠١١٩١٠

سایر(گندم خوراکی دروم) |١٠٠٠١١٩٩٠

سایر(گندم خوراکی) |١٠٠٠١٩٩٠٠

عایق های رطوبتی(از ردیف ٥ لغایت ٧ نامه آن سازمان) بصورت رول،مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار و پی|٦٨٠٧١٠١٠

با استفاده از این امکان، سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به صورت خودکار نسبت به کنترل و کسر گواهی های بورس صادراتی برای کالاهای مشمول اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 4299620

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