مجوز بورس در گمرک الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ارائه مجوز بورس صادراتی برای کالاهای زیر در لحظه تنظیم اظهارنامه صادراتی الزامی است:

آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار(مثل meslin)|١١٠١٠٠٠٠

قیر نفت(از ردیف ٨ لغایت ٢٤ نامه آن سازمان) |٢٧١٣٢٠٠٠

سایر تفاله های نفت یا روغن حاصل از مواد معدنی قیری(وکیوم باتوم) |٢٧١٣٩٠٠٠

گندم دامی دروم |١٠٠٠١١٩١٠

سایر(گندم خوراکی دروم) |١٠٠٠١١٩٩٠

سایر(گندم خوراکی) |١٠٠٠١٩٩٠٠

عایق های رطوبتی(از ردیف ٥ لغایت ٧ نامه آن سازمان) بصورت رول،مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، کف، دیوار و پی|٦٨٠٧١٠١٠

با استفاده از این امکان، سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به صورت خودکار نسبت به کنترل و کسر گواهی های بورس صادراتی برای کالاهای مشمول اقدام خواهد کرد.